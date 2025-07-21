https://ria.ru/20250721/ssha-2030323604.html

В США чуть не столкнулись пассажирский и военный самолеты, сообщает ABC

В США чуть не столкнулись пассажирский и военный самолеты, сообщает ABC - РИА Новости, 21.07.2025

В США чуть не столкнулись пассажирский и военный самолеты, сообщает ABC

Пассажирский самолет в США был вынужден совершить резкий маневр, чтобы избежать столкновения со стратегическим бомбардировщиком, сообщает телеканал ABC со... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T01:11:00+03:00

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в мире

сша

северная дакота

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пассажирский самолет в США был вынужден совершить резкий маневр, чтобы избежать столкновения со стратегическим бомбардировщиком, сообщает телеканал ABC со ссылкой на пилота авиакомпании SkyWest. "Учитывая его скорость... не знаю, насколько быстро шел (самолет – ред.), но он был намного быстрее нас. Я решил, что безопаснее всего будет встать за ним. Извините за такой резкий манёвр, он застал меня врасплох, это совершенно ненормально. Не понимаю, почему они нас не предупредили, ведь на базе ВВС есть радар", - приводит телеканал слова пилота, который извинился перед пассажирами после посадки в городе Майнот в штате Северная Дакота. В SkyWest заявили, что самолет благополучно приземлился в пункте назначения, однако был вынужден зайти на повторный круг, когда другой самолет был обнаружен в зоне видимости. Отмечается, что компания начала расследование.

https://ria.ru/20250428/samolet-2013816870.html

сша

северная дакота

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в мире, сша, северная дакота