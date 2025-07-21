https://ria.ru/20250721/ssha-2030320819.html

В Белом доме рассказали, сколько нелегалов поймали за полгода работы Трампа

В Белом доме рассказали, сколько нелегалов поймали за полгода работы Трампа - РИА Новости, 21.07.2025

В Белом доме рассказали, сколько нелегалов поймали за полгода работы Трампа

Власти США за полгода работы администрации президента Дональда Трампа арестовали более 100 тысяч нелегальных мигрантов, находившихся на американской территории, РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T00:24:00+03:00

2025-07-21T00:24:00+03:00

2025-07-21T00:24:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103882/42/1038824259_0:70:3500:2039_1920x0_80_0_0_6b99e5d45307f5dd38a19ccb5e6b338f.jpg

ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Власти США за полгода работы администрации президента Дональда Трампа арестовали более 100 тысяч нелегальных мигрантов, находившихся на американской территории, а также отозвали разрешения на временное пребывание в стране еще у полумиллиона иностранцев, заявили в Белом доме. "По указанию президента Трампа, Иммиграционно-таможенная служба (ICE) арестовала свыше 100 тысяч незаконных иностранных преступников", - говорится в распространенном сообщении администрации. Там отмечается, что американские власти добились значительного сокращения притока нелегалов и случаев их последующего освобождения в США до решения суда об экстрадиции. По данным Белого дома, в июне ни один человек, незаконно пересекший границу, не был отпущен на свободу по сравнению с показателем в 27,7 тысячи годом ранее. "Верховный суд последовательно поддерживал повестку администрации Трампа, запрещая судьям-активистам выносить общенациональные запреты, разрешая "депортации в третьи страны", дав зеленый свет на отмену статуса временной защиты у более чем 500 тысяч мигрантов", - добавили в администрации.

https://ria.ru/20250714/nbc-2029008006.html

https://ria.ru/20250719/ssha-2030210625.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп