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В Белом доме рассказали, сколько нелегалов поймали за полгода работы Трампа - РИА Новости, 21.07.2025
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https://ria.ru/20250721/ssha-2030320819.html
В Белом доме рассказали, сколько нелегалов поймали за полгода работы Трампа
В Белом доме рассказали, сколько нелегалов поймали за полгода работы Трампа - РИА Новости, 21.07.2025
В Белом доме рассказали, сколько нелегалов поймали за полгода работы Трампа
Власти США за полгода работы администрации президента Дональда Трампа арестовали более 100 тысяч нелегальных мигрантов, находившихся на американской территории, РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T00:24:00+03:00
2025-07-21T00:24:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Власти США за полгода работы администрации президента Дональда Трампа арестовали более 100 тысяч нелегальных мигрантов, находившихся на американской территории, а также отозвали разрешения на временное пребывание в стране еще у полумиллиона иностранцев, заявили в Белом доме. "По указанию президента Трампа, Иммиграционно-таможенная служба (ICE) арестовала свыше 100 тысяч незаконных иностранных преступников", - говорится в распространенном сообщении администрации. Там отмечается, что американские власти добились значительного сокращения притока нелегалов и случаев их последующего освобождения в США до решения суда об экстрадиции. По данным Белого дома, в июне ни один человек, незаконно пересекший границу, не был отпущен на свободу по сравнению с показателем в 27,7 тысячи годом ранее. "Верховный суд последовательно поддерживал повестку администрации Трампа, запрещая судьям-активистам выносить общенациональные запреты, разрешая "депортации в третьи страны", дав зеленый свет на отмену статуса временной защиты у более чем 500 тысяч мигрантов", - добавили в администрации.
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
В Белом доме рассказали, сколько нелегалов поймали за полгода работы Трампа

Белый дом: в США за время работы Трампа арестовали свыше 100 тысяч нелегалов

© AP Photo / Eric GayНелегальные мигранты из Латинской Америки, задержанные при незаконном пересечении мексиканской границы в США
Нелегальные мигранты из Латинской Америки, задержанные при незаконном пересечении мексиканской границы в США - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© AP Photo / Eric Gay
Нелегальные мигранты из Латинской Америки, задержанные при незаконном пересечении мексиканской границы в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Власти США за полгода работы администрации президента Дональда Трампа арестовали более 100 тысяч нелегальных мигрантов, находившихся на американской территории, а также отозвали разрешения на временное пребывание в стране еще у полумиллиона иностранцев, заявили в Белом доме.
"По указанию президента Трампа, Иммиграционно-таможенная служба (ICE) арестовала свыше 100 тысяч незаконных иностранных преступников", - говорится в распространенном сообщении администрации.
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Там отмечается, что американские власти добились значительного сокращения притока нелегалов и случаев их последующего освобождения в США до решения суда об экстрадиции. По данным Белого дома, в июне ни один человек, незаконно пересекший границу, не был отпущен на свободу по сравнению с показателем в 27,7 тысячи годом ранее.
"Верховный суд последовательно поддерживал повестку администрации Трампа, запрещая судьям-активистам выносить общенациональные запреты, разрешая "депортации в третьи страны", дав зеленый свет на отмену статуса временной защиты у более чем 500 тысяч мигрантов", - добавили в администрации.
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