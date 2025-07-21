В Белом доме рассказали, сколько нелегалов поймали за полгода работы Трампа
Белый дом: в США за время работы Трампа арестовали свыше 100 тысяч нелегалов
© AP Photo / Eric GayНелегальные мигранты из Латинской Америки, задержанные при незаконном пересечении мексиканской границы в США
© AP Photo / Eric Gay
Нелегальные мигранты из Латинской Америки, задержанные при незаконном пересечении мексиканской границы в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Власти США за полгода работы администрации президента Дональда Трампа арестовали более 100 тысяч нелегальных мигрантов, находившихся на американской территории, а также отозвали разрешения на временное пребывание в стране еще у полумиллиона иностранцев, заявили в Белом доме.
"По указанию президента Трампа, Иммиграционно-таможенная служба (ICE) арестовала свыше 100 тысяч незаконных иностранных преступников", - говорится в распространенном сообщении администрации.
Там отмечается, что американские власти добились значительного сокращения притока нелегалов и случаев их последующего освобождения в США до решения суда об экстрадиции. По данным Белого дома, в июне ни один человек, незаконно пересекший границу, не был отпущен на свободу по сравнению с показателем в 27,7 тысячи годом ранее.
"Верховный суд последовательно поддерживал повестку администрации Трампа, запрещая судьям-активистам выносить общенациональные запреты, разрешая "депортации в третьи страны", дав зеленый свет на отмену статуса временной защиты у более чем 500 тысяч мигрантов", - добавили в администрации.