https://ria.ru/20250721/srok-2030418288.html

Фигурант дела о хищении у верфи "Янтарь" получил два года колонии

Фигурант дела о хищении у верфи "Янтарь" получил два года колонии - РИА Новости, 21.07.2025

Фигурант дела о хищении у верфи "Янтарь" получил два года колонии

Гендиректор ООО "ОСК "Вега" Артур Вовк получил два года колонии общего режима по делу о хищении более двух миллионов рублей по контракту с судостроительным... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T14:51:00+03:00

2025-07-21T14:51:00+03:00

2025-07-21T14:51:00+03:00

происшествия

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объединенная судостроительная корпорация

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Гендиректор ООО "ОСК "Вега" Артур Вовк получил два года колонии общего режима по делу о хищении более двух миллионов рублей по контракту с судостроительным заводом "Янтарь", сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России. "Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении генерального директора ООО "Объединенная судостроительная компания "Вега" Артура Вовка... Приговором суда Вовку назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Отмечается, что Вовк признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа. Дело рассматривал Московский районный суд Калининграда. Установлено, что в 2021 году между АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" и ООО "Объединенная судостроительная компания "Вега" был заключен многомиллионный контракт на поставку изделий из металла. В ходе выполнения контракта Вовк и Вячеслав Курмыза поставили продукцию ненадлежащего качества и причинили Минобороны России многомиллионный ущерб. Подчеркивается, что в ходе предварительного следствия Вовк признал вину и заключил со следствием досудебное соглашение, военными следователями обеспечено возмещение ущерба в полном объеме. В настоящее время расследование уголовного дела в отношении Курмызы продолжается.

https://ria.ru/20250720/delo-2030229848.html

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происшествия, россия, калининград, объединенная судостроительная корпорация, следственный комитет россии (ск рф)