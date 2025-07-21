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Фигурант дела о хищении у верфи "Янтарь" получил два года колонии - РИА Новости, 21.07.2025
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14:51 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/srok-2030418288.html
Фигурант дела о хищении у верфи "Янтарь" получил два года колонии
Фигурант дела о хищении у верфи "Янтарь" получил два года колонии - РИА Новости, 21.07.2025
Фигурант дела о хищении у верфи "Янтарь" получил два года колонии
Гендиректор ООО "ОСК "Вега" Артур Вовк получил два года колонии общего режима по делу о хищении более двух миллионов рублей по контракту с судостроительным... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T14:51:00+03:00
2025-07-21T14:51:00+03:00
происшествия
россия
калининград
объединенная судостроительная корпорация
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Гендиректор ООО "ОСК "Вега" Артур Вовк получил два года колонии общего режима по делу о хищении более двух миллионов рублей по контракту с судостроительным заводом "Янтарь", сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России. "Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении генерального директора ООО "Объединенная судостроительная компания "Вега" Артура Вовка... Приговором суда Вовку назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Отмечается, что Вовк признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа. Дело рассматривал Московский районный суд Калининграда. Установлено, что в 2021 году между АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" и ООО "Объединенная судостроительная компания "Вега" был заключен многомиллионный контракт на поставку изделий из металла. В ходе выполнения контракта Вовк и Вячеслав Курмыза поставили продукцию ненадлежащего качества и причинили Минобороны России многомиллионный ущерб. Подчеркивается, что в ходе предварительного следствия Вовк признал вину и заключил со следствием досудебное соглашение, военными следователями обеспечено возмещение ущерба в полном объеме. В настоящее время расследование уголовного дела в отношении Курмызы продолжается.
https://ria.ru/20250720/delo-2030229848.html
https://ria.ru/20250602/sk-2020453938.html
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происшествия, россия, калининград, объединенная судостроительная корпорация, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Калининград, Объединенная судостроительная корпорация, Следственный комитет России (СК РФ)
Фигурант дела о хищении у верфи "Янтарь" получил два года колонии

Гендиректор ОСК "Вега" получил два года колонии за хищение двух миллионов рублей

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Гендиректор ООО "ОСК "Вега" Артур Вовк получил два года колонии общего режима по делу о хищении более двух миллионов рублей по контракту с судостроительным заводом "Янтарь", сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России.
"Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении генерального директора ООО "Объединенная судостроительная компания "Вега" Артура Вовка... Приговором суда Вовку назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что Вовк признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа. Дело рассматривал Московский районный суд Калининграда.
Установлено, что в 2021 году между АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" и ООО "Объединенная судостроительная компания "Вега" был заключен многомиллионный контракт на поставку изделий из металла. В ходе выполнения контракта Вовк и Вячеслав Курмыза поставили продукцию ненадлежащего качества и причинили Минобороны России многомиллионный ущерб.
Подчеркивается, что в ходе предварительного следствия Вовк признал вину и заключил со следствием досудебное соглашение, военными следователями обеспечено возмещение ущерба в полном объеме.
В настоящее время расследование уголовного дела в отношении Курмызы продолжается.
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