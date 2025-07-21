https://ria.ru/20250721/spetsoperatsiya-2030405514.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.07.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.07.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.07.2025

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T15:49:00+03:00

2025-07-21T15:49:00+03:00

2025-07-21T15:50:00+03:00

инфографика

спецоперация

россия

украина

луганская народная республика

донецкая область

херсонская область

вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Интерактивная карта СВО >>Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 21 июля 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения нанесли поражение складам боеприпасов, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, территориальному центру комплектования ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наемников в 142-х районах. Средства ПВО сбили 397 беспилотников и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 664 самолета, 283 вертолета, 71 463 беспилотника, 622 зенитных ракетных комплекса, 24 287 танков и других бронемашин, 1 577 реактивных систем залпового огня, 27 667 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 38 522 единицы автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая область

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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