https://ria.ru/20250721/spetsoperatsiya-2030332676.html

Беспилотники "Центра" уничтожают цели противника под Красноармейском

Беспилотники "Центра" уничтожают цели противника под Красноармейском - РИА Новости, 21.07.2025

Беспилотники "Центра" уничтожают цели противника под Красноармейском

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения расчетами FPV-дронов группировки "Центр" антенн и беспилотников противника на красноармейском направлении. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T05:02:00+03:00

2025-07-21T05:02:00+03:00

2025-07-21T08:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 21 июл - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения расчетами FPV-дронов группировки "Центр" антенн и беспилотников противника на красноармейском направлении. "Расчеты FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск "Центр" проводят системную работу по уничтожению антенн, ретрансляторов и тяжёлых ударных дронов ВСУ, дезорганизуя систему управления и связи противника на красноармейском направлении специальной военной операции", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что операторы дронов наносят точные удары по важным объектам инфраструктуры неонацистов, уделяя особое внимание уничтожению антенн управления вражескими БПЛА, лишившись которых противник теряет возможность применять свои беспилотники на большой дальности. Также точные удары гарантированно выводят из строя хорошо замаскированные в лесных массивах средства коммуникации.

https://ria.ru/20250721/spetsoperatsiya-2030332542.html

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Уничтожение FPV-дронами антенн и беспилотников ВСУ на красноармейском направлении Минобороны публикует кадры уничтожения расчетами FPV-дронов группировки "Центр" антенн и беспилотников противника на красноармейском направлении. 2025-07-21T05:02 true PT0M45S

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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины