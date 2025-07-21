https://ria.ru/20250721/spetsoperatsiya-2030332542.html
Ивановские десантники уничтожили укрепления с пехотой ВСУ в Часовом Яре
Ивановские десантники уничтожили укрепления с пехотой ВСУ в Часовом Яре - РИА Новости, 21.07.2025
Ивановские десантники уничтожили укрепления с пехотой ВСУ в Часовом Яре
Расчеты БПЛА "Молния" Ивановского соединения ВДВ уничтожили укрепления с пехотой ВСУ в Часовом Яре, за который идут бои в Донбассе, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T05:01:00+03:00
2025-07-21T05:01:00+03:00
2025-07-21T05:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донбасс
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026219639_0:59:3071:1786_1920x0_80_0_0_0dabfa0a7f93731e5511f375ea3c564c.jpg
ЛУГАНСК, 21 июл - РИА Новости. Расчеты БПЛА "Молния" Ивановского соединения ВДВ уничтожили укрепления с пехотой ВСУ в Часовом Яре, за который идут бои в Донбассе, сообщили в Минобороны России. "Личный состав расчёта БПЛА самолётного типа "Молния" Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения ВДВ из состава "Южной" группировки войск точечными ударами по укрепрайонам ВСУ в микрорайонах Шевченко и Южный в Часовом Яре уничтожили опорные пункты ВСУ с пехотой и нарушили систему управления подразделениями украинских войск, обороняющих оставшиеся под их контролем два микрорайона города", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что, получив задачу на применение комплекса, десантники собрали беспилотник и скрытно осуществили его взлёт с заранее подготовленной позиции, усилив его поражающее действие с помощью прикрепленной противотанковой мины ТМ-62, и разрушили укрепленный опорный пункт ВСУ с пехотой противника в заброшенном доме в частном секторе. "Тем самым уничтожив небольшое подразделение противника и оставив его под развалинами здания", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250720/minoborony-2030224887.html
https://ria.ru/20250720/spetsoperatsiya-2030225002.html
россия
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026219639_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e12e946a3b74c9da10a6e5995936bb7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, донбасс, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Ивановские десантники уничтожили укрепления с пехотой ВСУ в Часовом Яре
Минобороны: десантники уничтожили укрепления с пехотой ВСУ в Часовом Яре