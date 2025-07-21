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Ивановские десантники уничтожили укрепления с пехотой ВСУ в Часовом Яре - РИА Новости, 21.07.2025
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Ивановские десантники уничтожили укрепления с пехотой ВСУ в Часовом Яре
Ивановские десантники уничтожили укрепления с пехотой ВСУ в Часовом Яре - РИА Новости, 21.07.2025
Ивановские десантники уничтожили укрепления с пехотой ВСУ в Часовом Яре
Расчеты БПЛА "Молния" Ивановского соединения ВДВ уничтожили укрепления с пехотой ВСУ в Часовом Яре, за который идут бои в Донбассе, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T05:01:00+03:00
2025-07-21T05:01:00+03:00
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ЛУГАНСК, 21 июл - РИА Новости. Расчеты БПЛА "Молния" Ивановского соединения ВДВ уничтожили укрепления с пехотой ВСУ в Часовом Яре, за который идут бои в Донбассе, сообщили в Минобороны России. "Личный состав расчёта БПЛА самолётного типа "Молния" Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения ВДВ из состава "Южной" группировки войск точечными ударами по укрепрайонам ВСУ в микрорайонах Шевченко и Южный в Часовом Яре уничтожили опорные пункты ВСУ с пехотой и нарушили систему управления подразделениями украинских войск, обороняющих оставшиеся под их контролем два микрорайона города", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что, получив задачу на применение комплекса, десантники собрали беспилотник и скрытно осуществили его взлёт с заранее подготовленной позиции, усилив его поражающее действие с помощью прикрепленной противотанковой мины ТМ-62, и разрушили укрепленный опорный пункт ВСУ с пехотой противника в заброшенном доме в частном секторе. "Тем самым уничтожив небольшое подразделение противника и оставив его под развалинами здания", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250720/minoborony-2030224887.html
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безопасность, россия, донбасс, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Ивановские десантники уничтожили укрепления с пехотой ВСУ в Часовом Яре

Минобороны: десантники уничтожили укрепления с пехотой ВСУ в Часовом Яре

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ЛУГАНСК, 21 июл - РИА Новости. Расчеты БПЛА "Молния" Ивановского соединения ВДВ уничтожили укрепления с пехотой ВСУ в Часовом Яре, за который идут бои в Донбассе, сообщили в Минобороны России.
"Личный состав расчёта БПЛА самолётного типа "Молния" Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения ВДВ из состава "Южной" группировки войск точечными ударами по укрепрайонам ВСУ в микрорайонах Шевченко и Южный в Часовом Яре уничтожили опорные пункты ВСУ с пехотой и нарушили систему управления подразделениями украинских войск, обороняющих оставшиеся под их контролем два микрорайона города", - сообщили в МО РФ.
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Уточняется, что, получив задачу на применение комплекса, десантники собрали беспилотник и скрытно осуществили его взлёт с заранее подготовленной позиции, усилив его поражающее действие с помощью прикрепленной противотанковой мины ТМ-62, и разрушили укрепленный опорный пункт ВСУ с пехотой противника в заброшенном доме в частном секторе.
"Тем самым уничтожив небольшое подразделение противника и оставив его под развалинами здания", - добавили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонбассВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска России
 
 
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