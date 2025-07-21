https://ria.ru/20250721/spetsoperatsiya-2030332542.html

Ивановские десантники уничтожили укрепления с пехотой ВСУ в Часовом Яре

Ивановские десантники уничтожили укрепления с пехотой ВСУ в Часовом Яре - РИА Новости, 21.07.2025

Ивановские десантники уничтожили укрепления с пехотой ВСУ в Часовом Яре

Расчеты БПЛА "Молния" Ивановского соединения ВДВ уничтожили укрепления с пехотой ВСУ в Часовом Яре, за который идут бои в Донбассе, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T05:01:00+03:00

2025-07-21T05:01:00+03:00

2025-07-21T05:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донбасс

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026219639_0:59:3071:1786_1920x0_80_0_0_0dabfa0a7f93731e5511f375ea3c564c.jpg

ЛУГАНСК, 21 июл - РИА Новости. Расчеты БПЛА "Молния" Ивановского соединения ВДВ уничтожили укрепления с пехотой ВСУ в Часовом Яре, за который идут бои в Донбассе, сообщили в Минобороны России. "Личный состав расчёта БПЛА самолётного типа "Молния" Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения ВДВ из состава "Южной" группировки войск точечными ударами по укрепрайонам ВСУ в микрорайонах Шевченко и Южный в Часовом Яре уничтожили опорные пункты ВСУ с пехотой и нарушили систему управления подразделениями украинских войск, обороняющих оставшиеся под их контролем два микрорайона города", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что, получив задачу на применение комплекса, десантники собрали беспилотник и скрытно осуществили его взлёт с заранее подготовленной позиции, усилив его поражающее действие с помощью прикрепленной противотанковой мины ТМ-62, и разрушили укрепленный опорный пункт ВСУ с пехотой противника в заброшенном доме в частном секторе. "Тем самым уничтожив небольшое подразделение противника и оставив его под развалинами здания", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250720/minoborony-2030224887.html

https://ria.ru/20250720/spetsoperatsiya-2030225002.html

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, донбасс, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии