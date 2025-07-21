МИД Ирана раскрыл подробности переговоров представителя Тегерана с Путиным
Багаи: Лариджани в ходе визита в Москву провел хорошую встречу с Путиным
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 21 июл — РИА Новости. Старший советник верховного лидера Ирана Али Лариджани во время визита в Москву провел хорошую встречу с Путиным, обсудив с ним ситуацию на Ближнем Востоке, заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи.
Кроме того, Путин и Лариджани обсудили глобальные процессы и широкий спектр актуальных тем, включая двусторонние отношения.
В минувшее воскресенье Владимир Путин принял в Кремле Лариджани, который привел оценки обострившейся ситуации на Ближнем Востоке, а также вокруг иранской ядерной программы.
Обострение на Ближнем Востоке: хронология событий
- В ночь на 13 июня Израиль инициировал широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной ядерной программы.
- Воздушным бомбардировкам подверглись атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
- ИРИ отвергла все обвинения и начала ответную операцию, атаковав военные цели противника.
- Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США: в ночь на 22 июня они поразили три иранских ядерных объекта — в Натанзе, Фордо и Исфахане.
- Вечером 23 июня Иран в ответ атаковал американскую базу Аль-Удейд в Катаре. Никто не пострадал.
- В ночь на 24 июня Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия.
- Тем не менее уже утром Израиль обвинил Иран в запуске ракеты и в ответ атаковал радар недалеко от Тегерана. ИРИ отвергла эти обвинения и подтвердила перемирие.
- Трамп обрушился с жесткой критикой на обе стороны конфликта, назвал удары Израиля по Ирану чрезмерными и потребовал соблюдать прекращение огня.
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