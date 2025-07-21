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МИД Ирана раскрыл подробности переговоров представителя Тегерана с Путиным - РИА Новости, 21.07.2025
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11:04 21.07.2025 (обновлено: 11:49 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/sovetnik-2030368911.html
МИД Ирана раскрыл подробности переговоров представителя Тегерана с Путиным
МИД Ирана раскрыл подробности переговоров представителя Тегерана с Путиным - РИА Новости, 21.07.2025
МИД Ирана раскрыл подробности переговоров представителя Тегерана с Путиным
Старший советник верховного лидера Ирана Али Лариджани во время визита в Москву провел хорошую встречу с Путиным, обсудив с ним ситуацию на Ближнем Востоке,... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T11:04:00+03:00
2025-07-21T11:49:00+03:00
в мире
москва
ближний восток
али лариджани
иран
владимир путин
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ТЕГЕРАН, 21 июл — РИА Новости. Старший советник верховного лидера Ирана Али Лариджани во время визита в Москву провел хорошую встречу с Путиным, обсудив с ним ситуацию на Ближнем Востоке, заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи."Лариджани в ходе визита в Москву передал президенту Путину послание от руководства Ирана с общими позициями и взглядами Исламской Республики в отношении ситуации на Ближнем Востоке", — сказал он на еженедельной пресс-конференции.Кроме того, Путин и Лариджани обсудили глобальные процессы и широкий спектр актуальных тем, включая двусторонние отношения.В минувшее воскресенье Владимир Путин принял в Кремле Лариджани, который привел оценки обострившейся ситуации на Ближнем Востоке, а также вокруг иранской ядерной программы.Обострение на Ближнем Востоке: хронология событий
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в мире, москва, ближний восток, али лариджани, иран, владимир путин
В мире, Москва, Ближний Восток, Али Лариджани, Иран, Владимир Путин
МИД Ирана раскрыл подробности переговоров представителя Тегерана с Путиным

Багаи: Лариджани в ходе визита в Москву провел хорошую встречу с Путиным

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 21 июл — РИА Новости. Старший советник верховного лидера Ирана Али Лариджани во время визита в Москву провел хорошую встречу с Путиным, обсудив с ним ситуацию на Ближнем Востоке, заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи.
"Лариджани в ходе визита в Москву передал президенту Путину послание от руководства Ирана с общими позициями и взглядами Исламской Республики в отношении ситуации на Ближнем Востоке", — сказал он на еженедельной пресс-конференции.
Кроме того, Путин и Лариджани обсудили глобальные процессы и широкий спектр актуальных тем, включая двусторонние отношения.
В минувшее воскресенье Владимир Путин принял в Кремле Лариджани, который привел оценки обострившейся ситуации на Ближнем Востоке, а также вокруг иранской ядерной программы.

Обострение на Ближнем Востоке: хронология событий

  • В ночь на 13 июня Израиль инициировал широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной ядерной программы.
  • Воздушным бомбардировкам подверглись атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
  • ИРИ отвергла все обвинения и начала ответную операцию, атаковав военные цели противника.
  • Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США: в ночь на 22 июня они поразили три иранских ядерных объекта — в Натанзе, Фордо и Исфахане.
  • Вечером 23 июня Иран в ответ атаковал американскую базу Аль-Удейд в Катаре. Никто не пострадал.
  • В ночь на 24 июня Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия.
  • Тем не менее уже утром Израиль обвинил Иран в запуске ракеты и в ответ атаковал радар недалеко от Тегерана. ИРИ отвергла эти обвинения и подтвердила перемирие.
  • Трамп обрушился с жесткой критикой на обе стороны конфликта, назвал удары Израиля по Ирану чрезмерными и потребовал соблюдать прекращение огня.
Посольство России в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Межгосударственные отношения России и Ирана
17 января, 00:08
 
В миреМоскваБлижний ВостокАли ЛариджаниИранВладимир Путин
 
 
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