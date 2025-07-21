https://ria.ru/20250721/sovetnik-2030368911.html

МИД Ирана раскрыл подробности переговоров представителя Тегерана с Путиным

МИД Ирана раскрыл подробности переговоров представителя Тегерана с Путиным - РИА Новости, 21.07.2025

МИД Ирана раскрыл подробности переговоров представителя Тегерана с Путиным

Старший советник верховного лидера Ирана Али Лариджани во время визита в Москву провел хорошую встречу с Путиным, обсудив с ним ситуацию на Ближнем Востоке,... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T11:04:00+03:00

2025-07-21T11:04:00+03:00

2025-07-21T11:49:00+03:00

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али лариджани

иран

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ТЕГЕРАН, 21 июл — РИА Новости. Старший советник верховного лидера Ирана Али Лариджани во время визита в Москву провел хорошую встречу с Путиным, обсудив с ним ситуацию на Ближнем Востоке, заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи."Лариджани в ходе визита в Москву передал президенту Путину послание от руководства Ирана с общими позициями и взглядами Исламской Республики в отношении ситуации на Ближнем Востоке", — сказал он на еженедельной пресс-конференции.Кроме того, Путин и Лариджани обсудили глобальные процессы и широкий спектр актуальных тем, включая двусторонние отношения.В минувшее воскресенье Владимир Путин принял в Кремле Лариджани, который привел оценки обострившейся ситуации на Ближнем Востоке, а также вокруг иранской ядерной программы.Обострение на Ближнем Востоке: хронология событий

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в мире, москва, ближний восток, али лариджани, иран, владимир путин