https://ria.ru/20250721/sostoyanie-2030389045.html

СК рассказал о состоянии пострадавшего при взрыве газа под Псковом

СК рассказал о состоянии пострадавшего при взрыве газа под Псковом - РИА Новости, 21.07.2025

СК рассказал о состоянии пострадавшего при взрыве газа под Псковом

Пострадавший при инциденте в доме в городе Великие Луки Псковской области, где, как сообщал губернатор региона, по предварительным данным, взорвался бытовой... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T12:36:00+03:00

2025-07-21T12:36:00+03:00

2025-07-21T12:36:00+03:00

происшествия

великие луки

псковская область

россия

михаил ведерников

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл - РИА Новости. Пострадавший при инциденте в доме в городе Великие Луки Псковской области, где, как сообщал губернатор региона, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, находится в тяжелом состоянии, заявили в СУСК РФ по области. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник сообщил, что в доме № 3 на Юбилейной площади в Великих Луках, по предварительным данным, произошли утечка и взрыв бытового газа. Пострадали четыре человека, в том числе один госпитализирован. В настоящее время пожар локализован. Региональное следственное управление сообщило о "хлопке с последующим возгоранием" в одной из квартир в Великих Луках. По факту инцидента организована доследственная проверка. "По предварительным данным, в результате произошедшего пострадали четыре человека, один из них в тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении СУСК. Администрация Великих Лук ранее сообщала, что на месте происшествия работают специалисты, угрозы жизни и здоровью людей нет.

https://ria.ru/20250719/vzryv-2030139404.html

великие луки

псковская область

россия

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происшествия, великие луки, псковская область, россия, михаил ведерников, следственный комитет россии (ск рф), псков