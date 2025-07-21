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СК рассказал о состоянии пострадавшего при взрыве газа под Псковом
СК рассказал о состоянии пострадавшего при взрыве газа под Псковом - РИА Новости, 21.07.2025
СК рассказал о состоянии пострадавшего при взрыве газа под Псковом
Пострадавший при инциденте в доме в городе Великие Луки Псковской области, где, как сообщал губернатор региона, по предварительным данным, взорвался бытовой... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T12:36:00+03:00
2025-07-21T12:36:00+03:00
2025-07-21T12:36:00+03:00
происшествия
великие луки
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михаил ведерников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл - РИА Новости. Пострадавший при инциденте в доме в городе Великие Луки Псковской области, где, как сообщал губернатор региона, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, находится в тяжелом состоянии, заявили в СУСК РФ по области. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник сообщил, что в доме № 3 на Юбилейной площади в Великих Луках, по предварительным данным, произошли утечка и взрыв бытового газа. Пострадали четыре человека, в том числе один госпитализирован. В настоящее время пожар локализован. Региональное следственное управление сообщило о "хлопке с последующим возгоранием" в одной из квартир в Великих Луках. По факту инцидента организована доследственная проверка. "По предварительным данным, в результате произошедшего пострадали четыре человека, один из них в тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении СУСК. Администрация Великих Лук ранее сообщала, что на месте происшествия работают специалисты, угрозы жизни и здоровью людей нет.
https://ria.ru/20250719/vzryv-2030139404.html
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происшествия, великие луки, псковская область, россия, михаил ведерников, следственный комитет россии (ск рф), псков
Происшествия, Великие Луки, Псковская область, Россия, Михаил Ведерников, Следственный комитет России (СК РФ), Псков
СК рассказал о состоянии пострадавшего при взрыве газа под Псковом
СК: пострадавший при взрыве газа в Великих Луках находится в тяжелом состоянии