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СК рассказал о состоянии пострадавшего при взрыве газа под Псковом - РИА Новости, 21.07.2025
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12:36 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/sostoyanie-2030389045.html
СК рассказал о состоянии пострадавшего при взрыве газа под Псковом
СК рассказал о состоянии пострадавшего при взрыве газа под Псковом - РИА Новости, 21.07.2025
СК рассказал о состоянии пострадавшего при взрыве газа под Псковом
Пострадавший при инциденте в доме в городе Великие Луки Псковской области, где, как сообщал губернатор региона, по предварительным данным, взорвался бытовой... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T12:36:00+03:00
2025-07-21T12:36:00+03:00
происшествия
великие луки
псковская область
россия
михаил ведерников
следственный комитет россии (ск рф)
псков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл - РИА Новости. Пострадавший при инциденте в доме в городе Великие Луки Псковской области, где, как сообщал губернатор региона, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, находится в тяжелом состоянии, заявили в СУСК РФ по области. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник сообщил, что в доме № 3 на Юбилейной площади в Великих Луках, по предварительным данным, произошли утечка и взрыв бытового газа. Пострадали четыре человека, в том числе один госпитализирован. В настоящее время пожар локализован. Региональное следственное управление сообщило о "хлопке с последующим возгоранием" в одной из квартир в Великих Луках. По факту инцидента организована доследственная проверка. "По предварительным данным, в результате произошедшего пострадали четыре человека, один из них в тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении СУСК. Администрация Великих Лук ранее сообщала, что на месте происшествия работают специалисты, угрозы жизни и здоровью людей нет.
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великие луки
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происшествия, великие луки, псковская область, россия, михаил ведерников, следственный комитет россии (ск рф), псков
Происшествия, Великие Луки, Псковская область, Россия, Михаил Ведерников, Следственный комитет России (СК РФ), Псков
СК рассказал о состоянии пострадавшего при взрыве газа под Псковом

СК: пострадавший при взрыве газа в Великих Луках находится в тяжелом состоянии

© Фото : пресс-служба губернатора Псковской областиСотрудники МЧС на месте взрыва бытового газа в квартире дома под Псковом
Сотрудники МЧС на месте взрыва бытового газа в квартире дома под Псковом - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Псковской области
Сотрудники МЧС на месте взрыва бытового газа в квартире дома под Псковом
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл - РИА Новости. Пострадавший при инциденте в доме в городе Великие Луки Псковской области, где, как сообщал губернатор региона, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, находится в тяжелом состоянии, заявили в СУСК РФ по области.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник сообщил, что в доме № 3 на Юбилейной площади в Великих Луках, по предварительным данным, произошли утечка и взрыв бытового газа. Пострадали четыре человека, в том числе один госпитализирован. В настоящее время пожар локализован. Региональное следственное управление сообщило о "хлопке с последующим возгоранием" в одной из квартир в Великих Луках. По факту инцидента организована доследственная проверка.
"По предварительным данным, в результате произошедшего пострадали четыре человека, один из них в тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении СУСК.
Администрация Великих Лук ранее сообщала, что на месте происшествия работают специалисты, угрозы жизни и здоровью людей нет.
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ПроисшествияВеликие ЛукиПсковская областьРоссияМихаил ВедерниковСледственный комитет России (СК РФ)Псков
 
 
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