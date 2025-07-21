https://ria.ru/20250721/sochi-2030452362.html

СК проводит проверку после падения человека с моста Скайпарка в Сочи

СК проводит проверку после падения человека с моста Скайпарка в Сочи - РИА Новости, 21.07.2025

СК проводит проверку после падения человека с моста Скайпарка в Сочи

Территориальный следственный отдел СК России проводит проверку после падения одного из гостей с моста Скайпарка в Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T17:14:00+03:00

2025-07-21T17:14:00+03:00

2025-07-21T17:14:00+03:00

происшествия

россия

краснодарский край

сочи

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152026/37/1520263784_0:281:5387:3311_1920x0_80_0_0_c1f075b5f5ce4a9f948ed0c4d911062d.jpg

СОЧИ, 21 июл - РИА Новости. Территориальный следственный отдел СК России проводит проверку после падения одного из гостей с моста Скайпарка в Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого ведомства. "По данному факту территориальным следственным отделом СК России по Краснодарскому краю проводится проверка, в рамках которой следователем СК устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - ответили РИА Новости в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю на вопрос о факте падения человека с моста в Скайпарке. По словам источника в правоохранительных органах, инцидент произошел около 14.00 (мск). В Скайпарке дополнительно сообщили, что мост сегодня закрыт по техническим причинам, в настоящее время там ведутся необходимые работы сотрудниками МЧС и других компетентных органов для выяснения обстоятельств инцидента.

https://ria.ru/20250714/politsija-2029008358.html

россия

краснодарский край

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, краснодарский край, сочи, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)