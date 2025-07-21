https://ria.ru/20250721/sochi-2030452362.html
СК проводит проверку после падения человека с моста Скайпарка в Сочи
СК проводит проверку после падения человека с моста Скайпарка в Сочи - РИА Новости, 21.07.2025
СК проводит проверку после падения человека с моста Скайпарка в Сочи
Территориальный следственный отдел СК России проводит проверку после падения одного из гостей с моста Скайпарка в Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T17:14:00+03:00
2025-07-21T17:14:00+03:00
2025-07-21T17:14:00+03:00
происшествия
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СОЧИ, 21 июл - РИА Новости. Территориальный следственный отдел СК России проводит проверку после падения одного из гостей с моста Скайпарка в Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого ведомства. "По данному факту территориальным следственным отделом СК России по Краснодарскому краю проводится проверка, в рамках которой следователем СК устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - ответили РИА Новости в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю на вопрос о факте падения человека с моста в Скайпарке. По словам источника в правоохранительных органах, инцидент произошел около 14.00 (мск). В Скайпарке дополнительно сообщили, что мост сегодня закрыт по техническим причинам, в настоящее время там ведутся необходимые работы сотрудниками МЧС и других компетентных органов для выяснения обстоятельств инцидента.
https://ria.ru/20250714/politsija-2029008358.html
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происшествия, россия, краснодарский край, сочи, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Сочи, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
СК проводит проверку после падения человека с моста Скайпарка в Сочи
СК проводит проверку после падения одного из гостей с моста Скайпарка в Сочи