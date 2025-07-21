https://ria.ru/20250721/slutskiy-2030400070.html

Слуцкий отправил в зону СВО свыше 400 кубометров леса

Слуцкий отправил в зону СВО свыше 400 кубометров леса - РИА Новости, 21.07.2025

Слуцкий отправил в зону СВО свыше 400 кубометров леса

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил более 400 кубометров леса для нужд бойцов СВО на запорожском направлении, которые необходимы для возведения и укрепления... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T13:28:00+03:00

2025-07-21T13:28:00+03:00

2025-07-21T13:28:00+03:00

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леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил более 400 кубометров леса для нужд бойцов СВО на запорожском направлении, которые необходимы для возведения и укрепления оборонительных сооружений, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии. "Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий отправил 12 вагонов высококачественного массива березы для нужд бойцов СВО на запорожском направлении, более 400 кубометров кругляка в ближайшее время доставят на передовую. Древесина обеспечит защитников родины, выполняющих боевые задачи на южном направлении, необходимым строительным материалом для возведения и укрепления оборонительных сооружений, включая блиндажи", - сказано в сообщении. "Этот лес, который уйдет в южном направлении, конечно, будет использован сразу же по понятному назначению и спасёт жизни тех ребят, которые на передовой сегодня защищают нас и противостоят последнему в человеческой истории нацистскому режиму — на Украине. Этот проект, эту операцию, связанную с заготовкой леса и отправкой лесоматериалов в зону СВО, мы будем расширять, укреплять, продолжать системным образом. Мы будем наращивать объемы отправки леса. 39 тысяч кубов — если перевозить автотранспортом, это примерно 3900 "Камазов", - сказал РИА Новости Слуцкий. Он добавил, что весь процесс, начиная от укладки стволов в вагон, заканчивая разгрузкой на месте и дальнейшим использованием лесоматериалов по назначению, проводится под партийным контролем. По его словам, данная работа будет продолжена еще более активно, в том числе и осенью, в более сложных климатических условиях. Масштабная гуманитарная миссия ЛДПР по доставке лесоматериалов в зону СВО стартовала в апреле 2025 года при участии АПК "Русь", российского Профсоюза работников транспортной безопасности, Минобороны РФ и благотворительного фонда ЛДПР "Плечом к плечу".

https://ria.ru/20250718/pomosch-2029860293.html

https://ria.ru/20250717/arkhangelsk-2029637425.html

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леонид слуцкий (политик), лдпр, сво