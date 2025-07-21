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ВС России уничтожили склад вооружений ВСУ в Ивано-Франковске, заявил Рогов - РИА Новости, 21.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:51 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/sklad-2030403448.html
ВС России уничтожили склад вооружений ВСУ в Ивано-Франковске, заявил Рогов
ВС России уничтожили склад вооружений ВСУ в Ивано-Франковске, заявил Рогов - РИА Новости, 21.07.2025
ВС России уничтожили склад вооружений ВСУ в Ивано-Франковске, заявил Рогов
Подземный склад вооружений ВСУ поражен в городе Ивано-Франковск на западе Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T13:51:00+03:00
2025-07-21T13:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
ивано-франковск
украина
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Подземный склад вооружений ВСУ поражен в городе Ивано-Франковск на западе Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее украинские СМИ сообщили на фоне воздушной тревоги о серии взрывов минувшей ночью в Ивано-Франковске. "Согласно полученной оперативной информации от наших военных и подтвержденной на местах, минувшей ночью в Ивано-Франковске поражен подземный склад вооружений 20-го полка нацгвардии Украины", - сказал Рогов. По его словам, удар был нанесен несколькими беспилотниками. Минобороны РФ сообщило ранее, что российские военные в ночь на понедельник нанесли групповой удар, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины и инфраструктуре ее военных аэродромов - цель удара достигнута, все объекты поражены.
https://ria.ru/20250721/rotatsiya-2030389330.html
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ивано-франковск, украина, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ивано-Франковск, Украина, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России уничтожили склад вооружений ВСУ в Ивано-Франковске, заявил Рогов

Рогов: ВС РФ уничтожили подземный склад вооружений ВСУ в Ивано-Франковске

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАртиллерист группировки войск "Центр" проходит боевую подготовку в зоне проведения СВО
Артиллерист группировки войск Центр проходит боевую подготовку в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Артиллерист группировки войск "Центр" проходит боевую подготовку в зоне проведения СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Подземный склад вооружений ВСУ поражен в городе Ивано-Франковск на западе Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее украинские СМИ сообщили на фоне воздушной тревоги о серии взрывов минувшей ночью в Ивано-Франковске.
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Российские военные сорвали ротацию ВСУ в ДНР, рассказал боец
Вчера, 12:37
"Согласно полученной оперативной информации от наших военных и подтвержденной на местах, минувшей ночью в Ивано-Франковске поражен подземный склад вооружений 20-го полка нацгвардии Украины", - сказал Рогов.
По его словам, удар был нанесен несколькими беспилотниками.
Минобороны РФ сообщило ранее, что российские военные в ночь на понедельник нанесли групповой удар, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины и инфраструктуре ее военных аэродромов - цель удара достигнута, все объекты поражены.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеИвано-ФранковскУкраинаРоссияВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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