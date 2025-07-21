https://ria.ru/20250721/sklad-2030403448.html

ВС России уничтожили склад вооружений ВСУ в Ивано-Франковске, заявил Рогов

ВС России уничтожили склад вооружений ВСУ в Ивано-Франковске, заявил Рогов - РИА Новости, 21.07.2025

ВС России уничтожили склад вооружений ВСУ в Ивано-Франковске, заявил Рогов

Подземный склад вооружений ВСУ поражен в городе Ивано-Франковск на западе Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T13:51:00+03:00

2025-07-21T13:51:00+03:00

2025-07-21T13:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Подземный склад вооружений ВСУ поражен в городе Ивано-Франковск на западе Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее украинские СМИ сообщили на фоне воздушной тревоги о серии взрывов минувшей ночью в Ивано-Франковске. "Согласно полученной оперативной информации от наших военных и подтвержденной на местах, минувшей ночью в Ивано-Франковске поражен подземный склад вооружений 20-го полка нацгвардии Украины", - сказал Рогов. По его словам, удар был нанесен несколькими беспилотниками. Минобороны РФ сообщило ранее, что российские военные в ночь на понедельник нанесли групповой удар, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины и инфраструктуре ее военных аэродромов - цель удара достигнута, все объекты поражены.

https://ria.ru/20250721/rotatsiya-2030389330.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ивано-франковск

украина

россия

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ивано-франковск, украина, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность