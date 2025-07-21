https://ria.ru/20250721/sklad-2030403448.html
ВС России уничтожили склад вооружений ВСУ в Ивано-Франковске, заявил Рогов
ВС России уничтожили склад вооружений ВСУ в Ивано-Франковске, заявил Рогов - РИА Новости, 21.07.2025
ВС России уничтожили склад вооружений ВСУ в Ивано-Франковске, заявил Рогов
Подземный склад вооружений ВСУ поражен в городе Ивано-Франковск на западе Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T13:51:00+03:00
2025-07-21T13:51:00+03:00
2025-07-21T13:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
ивано-франковск
украина
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028599614_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_1f82a36fe4b3b531e05b3bf449d0596c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Подземный склад вооружений ВСУ поражен в городе Ивано-Франковск на западе Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее украинские СМИ сообщили на фоне воздушной тревоги о серии взрывов минувшей ночью в Ивано-Франковске. "Согласно полученной оперативной информации от наших военных и подтвержденной на местах, минувшей ночью в Ивано-Франковске поражен подземный склад вооружений 20-го полка нацгвардии Украины", - сказал Рогов. По его словам, удар был нанесен несколькими беспилотниками. Минобороны РФ сообщило ранее, что российские военные в ночь на понедельник нанесли групповой удар, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины и инфраструктуре ее военных аэродромов - цель удара достигнута, все объекты поражены.
https://ria.ru/20250721/rotatsiya-2030389330.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ивано-франковск
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028599614_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ded563ac99e8860aaaa02a52fb2e7018.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ивано-франковск, украина, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ивано-Франковск, Украина, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России уничтожили склад вооружений ВСУ в Ивано-Франковске, заявил Рогов
Рогов: ВС РФ уничтожили подземный склад вооружений ВСУ в Ивано-Франковске