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Российские военные нанесли удары по складам боеприпасов ВСУ
Российские военные нанесли удары по складам боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 21.07.2025
Российские военные нанесли удары по складам боеприпасов ВСУ
Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение складам боеприпасов, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, территориальному центру... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T12:25:00+03:00
2025-07-21T12:25:00+03:00
2025-07-21T12:27:00+03:00
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение складам боеприпасов, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, территориальному центру комплектования ВСУ, сообщило Минобороны РФ в понедельник."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, территориальному центру комплектования ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наемников в 142-х районах", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские военные нанесли удары по складам боеприпасов ВСУ
Минобороны: ВС РФ ударили по складам боеприпасов, цеху сборки БПЛА и ТЦК ВСУ