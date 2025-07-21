https://ria.ru/20250721/sklad-2030386472.html

Российские военные нанесли удары по складам боеприпасов ВСУ

Российские военные нанесли удары по складам боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 21.07.2025

Российские военные нанесли удары по складам боеприпасов ВСУ

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение складам боеприпасов, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, территориальному центру... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T12:25:00+03:00

2025-07-21T12:25:00+03:00

2025-07-21T12:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение складам боеприпасов, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, территориальному центру комплектования ВСУ, сообщило Минобороны РФ в понедельник."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, территориальному центру комплектования ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наемников в 142-х районах", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность