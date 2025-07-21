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Под Волгоградом умерла женщина, так как у скорой не было лекарств

Под Волгоградом умерла женщина, так как у скорой не было лекарств - РИА Новости, 21.07.2025

Под Волгоградом умерла женщина, так как у скорой не было лекарств

Уголовное дело возбуждено после смерти пациентки в Вологодской области из-за отсутствия лекарств у бригады скорой помощи и условий для экстренной помощи в... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T19:57:00+03:00

2025-07-21T19:57:00+03:00

2025-07-21T19:57:00+03:00

происшествия

вологодская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после смерти пациентки в Вологодской области из-за отсутствия лекарств у бригады скорой помощи и условий для экстренной помощи в Кирилловской ЦРБ, сообщает пресс-служба СУСК по региону. "В сети интернет сообщается, что 30-летней жительнице Кирилловского округа в связи с заболеванием была вызвана скорая помощь. Ввиду ненадлежащей комплектации лекарственными препаратами при транспортировке пациентки в больницу, а также в связи с отсутствием условий для оказания экстренной помощи в Кирилловской ЦРБ, женщина скончалась. Исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Вологодской области Альберт Абдулмажитович Атабиев поручил Кирилловскому межрайонному следственному отделу провести процессуальную проверку и возбудить уголовное дело по статье 109 (причинение смерти по неосторожности) УК РФ", - говорится в Telegram-канале ведомства. Вологодский общественник Дмитрий Олегин сообщил, что девушка с астматическим приступом вызвала скорую помощь в минувшую субботу. "В субботу девушка стала задыхаться, осуществлен вызов "астма". Была направлена бригада "скорой" с 1 фельдшером, а не реанимации, у которого в наличии оказалось только 3 ампулы преднизолона. В "скорой" отсутствовал даже кислород или кислородная маска. В такую жару в салоне даже не было кондиционера", - написал Олегин на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он добавил, что затем "скорая" увезла пациентку в Кирилловскую ЦРБ, где не оказалось условий для оказания экстренной помощи.

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происшествия, вологодская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)