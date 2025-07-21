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СК подтвердил возбуждение дела против журналистки "Дождя"**
СК подтвердил возбуждение дела против журналистки "Дождя"** - РИА Новости, 21.07.2025
СК подтвердил возбуждение дела против журналистки "Дождя"**
Следственный комитет подтвердил возбуждение уголовного дела против журналистки "Дождя" ** Анны Монгайт *, сообщает столичный главк СК России. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T18:23:00+03:00
2025-07-21T18:23:00+03:00
2025-07-21T18:23:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Следственный комитет подтвердил возбуждение уголовного дела против журналистки "Дождя" ** Анны Монгайт *, сообщает столичный главк СК России. "Возбуждено уголовное дело в отношении Анны Монгайт*. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)", - говорится в Telegram-канале ведомства. По данным следствия, Монгайт* разместила в мессенджере публикации, в которых содержится заведомо ложная информация о действиях ВС РФ на территории другого государства. Данная информация находилась в доступе для неограниченного круга лиц.* Физические лица, признанные иноагентами на территории России.** СМИ, выполняющее функции иноагента.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК подтвердил возбуждение дела против журналистки "Дождя"**
СК подтвердил возбуждение дела против журналистки "Дождя" Монгайт