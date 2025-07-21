https://ria.ru/20250721/sk-2030468820.html

СК планирует объявить в розыск журналистку Монгайт*

СК планирует объявить в розыск журналистку Монгайт* - РИА Новости, 21.07.2025

СК планирует объявить в розыск журналистку Монгайт*

Московские следователи планируют объявить в розыск журналистку "Дождя"** Анну Монгайт*, подозреваемую в фейках о ВС РФ, сообщает столичный главк СК России. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T18:12:00+03:00

2025-07-21T18:12:00+03:00

2025-07-21T18:12:00+03:00

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Московские следователи планируют объявить в розыск журналистку "Дождя"** Анну Монгайт*, подозреваемую в фейках о ВС РФ, сообщает столичный главк СК России. "В настоящее время рассматривается вопрос об объявлении Монгайт* в розыск. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", - говорится в Telegram-канале ведомства.* Физические лица, признанные иноагентами на территории России.** СМИ, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20250428/taratuta-2013875963.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)