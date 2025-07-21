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СК планирует объявить в розыск журналистку Монгайт*
СК планирует объявить в розыск журналистку Монгайт* - РИА Новости, 21.07.2025
СК планирует объявить в розыск журналистку Монгайт*
Московские следователи планируют объявить в розыск журналистку "Дождя"** Анну Монгайт*, подозреваемую в фейках о ВС РФ, сообщает столичный главк СК России. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T18:12:00+03:00
2025-07-21T18:12:00+03:00
2025-07-21T18:12:00+03:00
происшествия
россия
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Московские следователи планируют объявить в розыск журналистку "Дождя"** Анну Монгайт*, подозреваемую в фейках о ВС РФ, сообщает столичный главк СК России. "В настоящее время рассматривается вопрос об объявлении Монгайт* в розыск. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", - говорится в Telegram-канале ведомства.* Физические лица, признанные иноагентами на территории России.** СМИ, выполняющее функции иноагента.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК планирует объявить в розыск журналистку Монгайт*
СК планирует объявить в розыск журналистку "Дождя" Монгайт за фейки о ВС России