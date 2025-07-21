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Симоньян уверена, что ядерной войны с Западом не будет - РИА Новости, 21.07.2025
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06:10 21.07.2025 (обновлено: 14:29 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/simonyan-2030335350.html
Симоньян уверена, что ядерной войны с Западом не будет
Симоньян уверена, что ядерной войны с Западом не будет - РИА Новости, 21.07.2025
Симоньян уверена, что ядерной войны с Западом не будет
Ядерной войны с Западом не будет, но возможна ситуация, когда России придется применить эту угрозу для защиты, считает главный редактор медиагруппы "Россия... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T06:10:00+03:00
2025-07-21T14:29:00+03:00
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россия
сша
маргарита симоньян
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ВЛАДИВОСТОК, 21 июл — РИА Новости. Ядерной войны с Западом не будет, но возможна ситуация, когда России придется применить эту угрозу для защиты, считает главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" она рассказала, что многие спрашивают у нее, что будет после 50 дней, которые президент США Дональд Трамп отвел на достижение соглашения о прекращении огня между Москвой и Киевом. Симоньян привела несколько вариантов развития событий. "И уж тем более неприемлемым для них была бы и есть угроза ядерного удара по любому месту, по любому месту &lt;...&gt; Один из прославленных американских генералов &lt;...&gt; говорил о том, что если Соединенные Штаты Америки всей своей ядерной мощью нанесут удар по Советскому Союзу, то и тогда у Советского Союза останется достаточно сил для того, чтобы превратить Соединенные Штаты Америки в пролив между двумя великими океанами. Сказав это, я не думаю, что до ядерной войны дойдет, именно потому что они такие неженки. Но я думаю, что дойдет до того, что нам придется применить эту угрозу", — сказала она. По мнению главреда, в таком случае можно услышать соответствующее заявление. "Вот проснемся однажды ночью, как мы проснулись тогда в феврале 2022 года, и услышим: "Знаете ли, друзья, пора признать, что мы воюем не с Украиной. Мы Украину победили давным-давно, еще тогда, в марте. Мы воюем с вами со всеми, точнее, это вы воюете с нами. Мы на вас не нападали &lt;...&gt; мы защищали своих людей на Донбассе. &lt;...&gt; Но так как вы воюете с нами, мы так долго это терпим, мы терпеть больше не можем. Поэтому мы теперь признаем, что мы воюем с вами, и, собственно говоря, начинаем с вами воевать в ответ на вашу войну с нами уже который год. Удивительно ли это? Нет. Почему они продолжают это делать, понимая это? Непуганные пока что, а еще потому, что так устроен мир", — добавила Симоньян. Она напомнила, что войны сопровождают человечество на протяжении всей его истории."С тех пор, как Каин убил брата своего Авеля, мир воюет друг с другом. Был в Древнем Риме такой храм &lt;...&gt; Януса, его двери открывались во время войны, а закрывались во время мира. И Плутарх пишет, что его двери все время были открыты. Практически все время, потому что Древний Рим все время воевал", — сказала Симоньян. Ультиматум ТрампаВ понедельник, 14 июля, Трамп поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим глава Белого дома заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план американского президента — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.
https://ria.ru/20250721/simonyan-2030334813.html
https://ria.ru/20250718/sanktsii-2030019118.html
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украина, россия, сша, маргарита симоньян, дональд трамп, нато
Украина, Россия, США, Маргарита Симоньян, Дональд Трамп, НАТО
Симоньян уверена, что ядерной войны с Западом не будет

Симоньян: до ядерной войны с Западом не дойдет, но возможно применение угрозы

© РИА Новости / RT | Перейти в медиабанкМаргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / RT
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Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 21 июл — РИА Новости. Ядерной войны с Западом не будет, но возможна ситуация, когда России придется применить эту угрозу для защиты, считает главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" она рассказала, что многие спрашивают у нее, что будет после 50 дней, которые президент США Дональд Трамп отвел на достижение соглашения о прекращении огня между Москвой и Киевом. Симоньян привела несколько вариантов развития событий.
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
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"И уж тем более неприемлемым для них была бы и есть угроза ядерного удара по любому месту, по любому месту <...> Один из прославленных американских генералов <...> говорил о том, что если Соединенные Штаты Америки всей своей ядерной мощью нанесут удар по Советскому Союзу, то и тогда у Советского Союза останется достаточно сил для того, чтобы превратить Соединенные Штаты Америки в пролив между двумя великими океанами. Сказав это, я не думаю, что до ядерной войны дойдет, именно потому что они такие неженки. Но я думаю, что дойдет до того, что нам придется применить эту угрозу", — сказала она.
По мнению главреда, в таком случае можно услышать соответствующее заявление.
"Вот проснемся однажды ночью, как мы проснулись тогда в феврале 2022 года, и услышим: "Знаете ли, друзья, пора признать, что мы воюем не с Украиной. Мы Украину победили давным-давно, еще тогда, в марте. Мы воюем с вами со всеми, точнее, это вы воюете с нами. Мы на вас не нападали <...> мы защищали своих людей на Донбассе. <...> Но так как вы воюете с нами, мы так долго это терпим, мы терпеть больше не можем. Поэтому мы теперь признаем, что мы воюем с вами, и, собственно говоря, начинаем с вами воевать в ответ на вашу войну с нами уже который год. Удивительно ли это? Нет. Почему они продолжают это делать, понимая это? Непуганные пока что, а еще потому, что так устроен мир", — добавила Симоньян.
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Она напомнила, что войны сопровождают человечество на протяжении всей его истории.
"С тех пор, как Каин убил брата своего Авеля, мир воюет друг с другом. Был в Древнем Риме такой храм <...> Януса, его двери открывались во время войны, а закрывались во время мира. И Плутарх пишет, что его двери все время были открыты. Практически все время, потому что Древний Рим все время воевал", — сказала Симоньян.

Ультиматум Трампа

В понедельник, 14 июля, Трамп поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.
Одновременно с этим глава Белого дома заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план американского президента — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
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