https://ria.ru/20250721/simonyan-2030335350.html

Симоньян уверена, что ядерной войны с Западом не будет

Симоньян уверена, что ядерной войны с Западом не будет - РИА Новости, 21.07.2025

Симоньян уверена, что ядерной войны с Западом не будет

Ядерной войны с Западом не будет, но возможна ситуация, когда России придется применить эту угрозу для защиты, считает главный редактор медиагруппы "Россия... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T06:10:00+03:00

2025-07-21T06:10:00+03:00

2025-07-21T14:29:00+03:00

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ВЛАДИВОСТОК, 21 июл — РИА Новости. Ядерной войны с Западом не будет, но возможна ситуация, когда России придется применить эту угрозу для защиты, считает главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" она рассказала, что многие спрашивают у нее, что будет после 50 дней, которые президент США Дональд Трамп отвел на достижение соглашения о прекращении огня между Москвой и Киевом. Симоньян привела несколько вариантов развития событий. "И уж тем более неприемлемым для них была бы и есть угроза ядерного удара по любому месту, по любому месту <...> Один из прославленных американских генералов <...> говорил о том, что если Соединенные Штаты Америки всей своей ядерной мощью нанесут удар по Советскому Союзу, то и тогда у Советского Союза останется достаточно сил для того, чтобы превратить Соединенные Штаты Америки в пролив между двумя великими океанами. Сказав это, я не думаю, что до ядерной войны дойдет, именно потому что они такие неженки. Но я думаю, что дойдет до того, что нам придется применить эту угрозу", — сказала она. По мнению главреда, в таком случае можно услышать соответствующее заявление. "Вот проснемся однажды ночью, как мы проснулись тогда в феврале 2022 года, и услышим: "Знаете ли, друзья, пора признать, что мы воюем не с Украиной. Мы Украину победили давным-давно, еще тогда, в марте. Мы воюем с вами со всеми, точнее, это вы воюете с нами. Мы на вас не нападали <...> мы защищали своих людей на Донбассе. <...> Но так как вы воюете с нами, мы так долго это терпим, мы терпеть больше не можем. Поэтому мы теперь признаем, что мы воюем с вами, и, собственно говоря, начинаем с вами воевать в ответ на вашу войну с нами уже который год. Удивительно ли это? Нет. Почему они продолжают это делать, понимая это? Непуганные пока что, а еще потому, что так устроен мир", — добавила Симоньян. Она напомнила, что войны сопровождают человечество на протяжении всей его истории."С тех пор, как Каин убил брата своего Авеля, мир воюет друг с другом. Был в Древнем Риме такой храм <...> Януса, его двери открывались во время войны, а закрывались во время мира. И Плутарх пишет, что его двери все время были открыты. Практически все время, потому что Древний Рим все время воевал", — сказала Симоньян. Ультиматум ТрампаВ понедельник, 14 июля, Трамп поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим глава Белого дома заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план американского президента — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.

https://ria.ru/20250721/simonyan-2030334813.html

https://ria.ru/20250718/sanktsii-2030019118.html

https://ria.ru/20250720/simonjan-2030314351.html

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украина, россия, сша, маргарита симоньян, дональд трамп, нато