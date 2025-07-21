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Симоньян рассказала о самой "вкусной" мечте Запада в отношении России - РИА Новости, 21.07.2025
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05:58 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/simonyan-2030334813.html
Симоньян рассказала о самой "вкусной" мечте Запада в отношении России
Симоньян рассказала о самой "вкусной" мечте Запада в отношении России - РИА Новости, 21.07.2025
Симоньян рассказала о самой "вкусной" мечте Запада в отношении России
Самая "вкусная" и главная мечта коллективного Запада на фоне СВО, что россияне устанут от спецоперации, и тогда появится возможность сделать так, чтобы Россия... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T05:58:00+03:00
2025-07-21T05:58:00+03:00
россия
сша
москва
маргарита симоньян
дональд трамп
владимир соловьев (телеведущий)
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ВЛАДИВОСТОК, 21 июл - РИА Новости. Самая "вкусная" и главная мечта коллективного Запада на фоне СВО, что россияне устанут от спецоперации, и тогда появится возможность сделать так, чтобы Россия сама отсекла себе не только руки-ноги, но и, желательно, голову, что уже было в истории страны, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". В эфире она рассказала, что её многие спрашивают, что будет после 50 дней, о которых ранее заявил президент США Дональд Трамп по соглашению о прекращении огня между Москвой и Киевом. Журналист привела несколько вариантов развития событий. "Их расчет (коллективного Запада - ред.),..что наши люди устанут. Это, я...уверена, не сбудется, но для них - это самая мякотка, самый лакомый кусочек, лакомый, вкусненький самый такой вариантик, чтобы мы...как та гоголевская унтер-офицерская вдова, дважды сами себя высекли...(и - ред.) не просто сами себе высекли, а чтобы мы сами себя отсекли, как мы отсекли когда-то сами себе Польшу, Финляндию, Карс. Потом в 1990-е отсекли себе 14 из 15 республик. Вот им надо, чтобы мы сами себя отсекли: руки, ноги, а желательно - голову. Они для этого делают все", - сказала Симоньян. Она также рассказала о западной практике выводить людей на протесты за деньги, приведя в пример американскую компанию, которая отказалась от контракта в 20 миллионов долларов. Он заключался в том, чтобы выводить протестующих против президента США Дональда Трампа. "Это отработанная индустрия - выводить протестующих за деньги...И вот здесь это зависит от нас, ляжем мы или не ляжем под них", - подытожила журналист. Ранее Трамп заявил, что США введут 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом.
https://ria.ru/20250718/sanktsii-2030019118.html
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россия, сша, москва, маргарита симоньян, дональд трамп, владимир соловьев (телеведущий)
Россия, США, Москва, Маргарита Симоньян, Дональд Трамп, Владимир Соловьев (телеведущий)
Симоньян рассказала о самой "вкусной" мечте Запада в отношении России

Симоньян: главной мечтой Запада является появление усталости россиян от СВО

© РИА Новости / RTМаргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / RT
Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 21 июл - РИА Новости. Самая "вкусная" и главная мечта коллективного Запада на фоне СВО, что россияне устанут от спецоперации, и тогда появится возможность сделать так, чтобы Россия сама отсекла себе не только руки-ноги, но и, желательно, голову, что уже было в истории страны, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
В эфире она рассказала, что её многие спрашивают, что будет после 50 дней, о которых ранее заявил президент США Дональд Трамп по соглашению о прекращении огня между Москвой и Киевом. Журналист привела несколько вариантов развития событий.
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"Их расчет (коллективного Запада - ред.),..что наши люди устанут. Это, я...уверена, не сбудется, но для них - это самая мякотка, самый лакомый кусочек, лакомый, вкусненький самый такой вариантик, чтобы мы...как та гоголевская унтер-офицерская вдова, дважды сами себя высекли...(и - ред.) не просто сами себе высекли, а чтобы мы сами себя отсекли, как мы отсекли когда-то сами себе Польшу, Финляндию, Карс. Потом в 1990-е отсекли себе 14 из 15 республик. Вот им надо, чтобы мы сами себя отсекли: руки, ноги, а желательно - голову. Они для этого делают все", - сказала Симоньян.
Она также рассказала о западной практике выводить людей на протесты за деньги, приведя в пример американскую компанию, которая отказалась от контракта в 20 миллионов долларов. Он заключался в том, чтобы выводить протестующих против президента США Дональда Трампа.
"Это отработанная индустрия - выводить протестующих за деньги...И вот здесь это зависит от нас, ляжем мы или не ляжем под них", - подытожила журналист.
Ранее Трамп заявил, что США введут 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
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20 июля, 22:38
 
РоссияСШАМоскваМаргарита СимоньянДональд ТрампВладимир Соловьев (телеведущий)
 
 
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