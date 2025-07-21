https://ria.ru/20250721/shkolnitsa-2030355081.html

Полицейского с Урала, от которого могла забеременеть школьница, уволят

Полицейского с Урала, от которого могла забеременеть школьница, уволят - РИА Новости, 21.07.2025

Полицейского с Урала, от которого могла забеременеть школьница, уволят

Полицейского из Алапаевска Свердловской области, подозреваемого в интимной связи со школьницей, уволят из правоохранительных органов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T09:49:00+03:00

2025-07-21T09:49:00+03:00

2025-07-21T09:50:00+03:00

алапаевск

урал

свердловская область

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Полицейского из Алапаевска Свердловской области, подозреваемого в интимной связи со школьницей, уволят из правоохранительных органов, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых. "Принято решение об отстранении данного сотрудника от исполнения служебных обязанностей. В ближайшее время его уволят из системы МВД по отрицательным основаниям. В случае подтверждения вины он будет привлечен к предусмотренной законодательством ответственности", – сказал Горелых. В региональном управлении СК добавили агентству, что пока инцидент не комментируют. В свою очередь юрист Сергей Самков, представляющий интересы потерпевшей стороны, написал в соцсети в "ВКонтакте", что следователи возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего майора полиции из Алапаевска, ему вменяют статью о половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Познакомился с 15-летней девочкой фигурант случайно, когда незаконно таксовал на своем автомобиле, после их неоднократных встреч девочка забеременела, утверждает юрист.

https://ria.ru/20250716/penza-2029345913.html

https://ria.ru/20250418/pokhischenie-2012107600.html

алапаевск

урал

свердловская область

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алапаевск, урал, свердловская область, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), общество