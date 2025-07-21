Рейтинг@Mail.ru
Пассажиры задержанных рейсов "Аэрофлота" смогут вернуть деньги онлайн - РИА Новости, 21.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:51 21.07.2025 (обновлено: 16:22 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/sheremetevo-2030418466.html
Пассажиры задержанных рейсов "Аэрофлота" смогут вернуть деньги онлайн
Пассажиры задержанных рейсов "Аэрофлота" смогут вернуть деньги онлайн - РИА Новости, 21.07.2025
Пассажиры задержанных рейсов "Аэрофлота" смогут вернуть деньги онлайн
Пассажиры задержанных и отмененных рейсов "Аэрофлота" из аэропорта "Шереметьево" могут онлайн оформить возврат средств за билеты без необходимости обращаться в... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T14:51:00+03:00
2025-07-21T16:22:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
аэрофлот
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030437776_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1ae2fbe3f0171a4a1f3f06a654a1d30f.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пассажиры задержанных и отмененных рейсов "Аэрофлота" из аэропорта "Шереметьево" могут онлайн оформить возврат средств за билеты без необходимости обращаться в кассы, сообщили в компании."Для вашего удобства оформить возврат средств за билет можно дистанционно - без необходимости обращаться в кассы в аэропорту. Подайте заявку онлайн", - сообщили в компании.Там напомнили, что пассажирам предоставляются бесплатная бутилированная вода и сэндвичи, ваучеры на питание - действительны в кафе аэропорта. Также осуществляется постоянное информирование посредством громкой связи и непосредственно представителями авиакомпании в различных локациях аэровокзала.Ранее "Аэрофлот" сообщил, что кассы авиакомпании в аэропорту "Шереметьево" временно не осуществляют переоформление билетов. В кассах и офисах продаж компании вернуть средства также пока невозможно.
https://ria.ru/20250721/sheremetevo-2030371741.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Обстановка в аэропорту "Шереметьево" в текущий момент
Обстановка в аэропорту "Шереметьево" в текущий момент
2025-07-21T14:51
true
PT0M24S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030437776_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d7fe83c06fe45e42a798eed058ceef55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шереметьево (аэропорт), аэрофлот, общество
Шереметьево (аэропорт), Аэрофлот, Общество
Пассажиры задержанных рейсов "Аэрофлота" смогут вернуть деньги онлайн

Пассажиры задержанных рейсов из Шереметьево могут оформить возврат онлайн

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пассажиры задержанных и отмененных рейсов "Аэрофлота" из аэропорта "Шереметьево" могут онлайн оформить возврат средств за билеты без необходимости обращаться в кассы, сообщили в компании.
"Для вашего удобства оформить возврат средств за билет можно дистанционно - без необходимости обращаться в кассы в аэропорту. Подайте заявку онлайн", - сообщили в компании.
Там напомнили, что пассажирам предоставляются бесплатная бутилированная вода и сэндвичи, ваучеры на питание - действительны в кафе аэропорта. Также осуществляется постоянное информирование посредством громкой связи и непосредственно представителями авиакомпании в различных локациях аэровокзала.
Ранее "Аэрофлот" сообщил, что кассы авиакомпании в аэропорту "Шереметьево" временно не осуществляют переоформление билетов. В кассах и офисах продаж компании вернуть средства также пока невозможно.
Поезд компании Аэроэкспресс в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Шереметьево рекомендовал пассажирам пользоваться "Аэроэкспрессом"
Вчера, 11:13
 
Шереметьево (аэропорт)АэрофлотОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала