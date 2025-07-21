https://ria.ru/20250721/sheremetevo-2030418466.html

Пассажиры задержанных рейсов "Аэрофлота" смогут вернуть деньги онлайн

Пассажиры задержанных рейсов "Аэрофлота" смогут вернуть деньги онлайн - РИА Новости, 21.07.2025

Пассажиры задержанных рейсов "Аэрофлота" смогут вернуть деньги онлайн

Пассажиры задержанных и отмененных рейсов "Аэрофлота" из аэропорта "Шереметьево" могут онлайн оформить возврат средств за билеты без необходимости обращаться в... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T14:51:00+03:00

2025-07-21T14:51:00+03:00

2025-07-21T16:22:00+03:00

шереметьево (аэропорт)

аэрофлот

общество

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пассажиры задержанных и отмененных рейсов "Аэрофлота" из аэропорта "Шереметьево" могут онлайн оформить возврат средств за билеты без необходимости обращаться в кассы, сообщили в компании."Для вашего удобства оформить возврат средств за билет можно дистанционно - без необходимости обращаться в кассы в аэропорту. Подайте заявку онлайн", - сообщили в компании.Там напомнили, что пассажирам предоставляются бесплатная бутилированная вода и сэндвичи, ваучеры на питание - действительны в кафе аэропорта. Также осуществляется постоянное информирование посредством громкой связи и непосредственно представителями авиакомпании в различных локациях аэровокзала.Ранее "Аэрофлот" сообщил, что кассы авиакомпании в аэропорту "Шереметьево" временно не осуществляют переоформление билетов. В кассах и офисах продаж компании вернуть средства также пока невозможно.

https://ria.ru/20250721/sheremetevo-2030371741.html

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Обстановка в аэропорту "Шереметьево" в текущий момент Обстановка в аэропорту "Шереметьево" в текущий момент 2025-07-21T14:51 true PT0M24S

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шереметьево (аэропорт), аэрофлот, общество