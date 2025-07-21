https://ria.ru/20250721/sheremetevo-2030400843.html

В Шереметьево сняли временные ограничения

В Шереметьево сняли временные ограничения - РИА Новости, 21.07.2025

В Шереметьево сняли временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Шереметьево", сообщила авиагавань. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T13:37:00+03:00

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шереметьево (аэропорт)

общество

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Шереметьево", сообщила авиагавань."Аэропорт "Шереметьево" возобновил прием и выпуск воздушных судов без ограничений. Режим "ковер" снят", - сообщили в аэропорту.

https://ria.ru/20250721/ogranicheniya-2030345831.html

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шереметьево (аэропорт), общество