https://ria.ru/20250721/sheremetevo-2030400843.html
В Шереметьево сняли временные ограничения
В Шереметьево сняли временные ограничения - РИА Новости, 21.07.2025
В Шереметьево сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Шереметьево", сообщила авиагавань. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T13:37:00+03:00
2025-07-21T13:37:00+03:00
2025-07-21T13:41:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
общество
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Шереметьево", сообщила авиагавань."Аэропорт "Шереметьево" возобновил прием и выпуск воздушных судов без ограничений. Режим "ковер" снят", - сообщили в аэропорту.
https://ria.ru/20250721/ogranicheniya-2030345831.html
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шереметьево (аэропорт), общество
Шереметьево (аэропорт), Общество
В Шереметьево сняли временные ограничения
В Шереметьево сняли ограничения на прием и выпуск самолетов