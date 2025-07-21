https://ria.ru/20250721/sheremetevo-2030371741.html
Шереметьево рекомендовал пассажирам пользоваться "Аэроэкспрессом"
Шереметьево рекомендовал пассажирам пользоваться "Аэроэкспрессом" - РИА Новости, 21.07.2025
Шереметьево рекомендовал пассажирам пользоваться "Аэроэкспрессом"
"Шереметьево" порекомендовал пассажирам пользоваться "Аэроэкспрессом" и приезжать в аэропорт заранее на фоне ливней в Москве, сообщила авиагавань. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T11:13:00+03:00
2025-07-21T11:13:00+03:00
2025-07-21T11:13:00+03:00
москва
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евгений тишковец
шереметьево (аэропорт)
аэроэкспресс
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. "Шереметьево" порекомендовал пассажирам пользоваться "Аэроэкспрессом" и приезжать в аэропорт заранее на фоне ливней в Москве, сообщила авиагавань. Ранее утром в понедельник синоптик центра "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости , что почти 40% месячной нормы осадков может выпасть 21 июля в Москве. Дождь идет с ночи. Дептранс предупреждал, что из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта. "Уважаемые пассажиры и гости аэропорта Шереметьево, пользуйтесь услугами Аэроэкспресс... Вследствие текущей дорожной ситуации наиболее надёжным способом добраться до аэропорта Шереметьево является поезд Аэроэкспресс", - сообщили в "Шереметьево". "В связи с неблагоприятными погодными условиями на дорогах Москвы и Московской области просим вас учитывать дорожную обстановку на пути к аэропорту и выезжать заблаговременно", - добавили там.
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москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, шереметьево (аэропорт), аэроэкспресс, департамент транспорта г. москвы
Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Шереметьево (аэропорт), Аэроэкспресс, Департамент транспорта г. Москвы
Шереметьево рекомендовал пассажирам пользоваться "Аэроэкспрессом"
Шереметьево рекомендовал пассажирам приезжать в аэропорт заранее из-за ливней