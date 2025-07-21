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Шереметьево рекомендовал пассажирам пользоваться "Аэроэкспрессом" - РИА Новости, 21.07.2025
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11:13 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/sheremetevo-2030371741.html
Шереметьево рекомендовал пассажирам пользоваться "Аэроэкспрессом"
Шереметьево рекомендовал пассажирам пользоваться "Аэроэкспрессом" - РИА Новости, 21.07.2025
Шереметьево рекомендовал пассажирам пользоваться "Аэроэкспрессом"
"Шереметьево" порекомендовал пассажирам пользоваться "Аэроэкспрессом" и приезжать в аэропорт заранее на фоне ливней в Москве, сообщила авиагавань. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T11:13:00+03:00
2025-07-21T11:13:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
шереметьево (аэропорт)
аэроэкспресс
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. "Шереметьево" порекомендовал пассажирам пользоваться "Аэроэкспрессом" и приезжать в аэропорт заранее на фоне ливней в Москве, сообщила авиагавань. Ранее утром в понедельник синоптик центра "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости , что почти 40% месячной нормы осадков может выпасть 21 июля в Москве. Дождь идет с ночи. Дептранс предупреждал, что из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта. "Уважаемые пассажиры и гости аэропорта Шереметьево, пользуйтесь услугами Аэроэкспресс... Вследствие текущей дорожной ситуации наиболее надёжным способом добраться до аэропорта Шереметьево является поезд Аэроэкспресс", - сообщили в "Шереметьево". "В связи с неблагоприятными погодными условиями на дорогах Москвы и Московской области просим вас учитывать дорожную обстановку на пути к аэропорту и выезжать заблаговременно", - добавили там.
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москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, шереметьево (аэропорт), аэроэкспресс, департамент транспорта г. москвы
Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Шереметьево (аэропорт), Аэроэкспресс, Департамент транспорта г. Москвы
Шереметьево рекомендовал пассажирам пользоваться "Аэроэкспрессом"

Шереметьево рекомендовал пассажирам приезжать в аэропорт заранее из-за ливней

© Фото : АэроэкспрессПоезд компании "Аэроэкспресс" в Москве
Поезд компании Аэроэкспресс в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Фото : Аэроэкспресс
Поезд компании "Аэроэкспресс" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. "Шереметьево" порекомендовал пассажирам пользоваться "Аэроэкспрессом" и приезжать в аэропорт заранее на фоне ливней в Москве, сообщила авиагавань.
Ранее утром в понедельник синоптик центра "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости , что почти 40% месячной нормы осадков может выпасть 21 июля в Москве. Дождь идет с ночи. Дептранс предупреждал, что из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта.
"Уважаемые пассажиры и гости аэропорта Шереметьево, пользуйтесь услугами Аэроэкспресс... Вследствие текущей дорожной ситуации наиболее надёжным способом добраться до аэропорта Шереметьево является поезд Аэроэкспресс", - сообщили в "Шереметьево".
"В связи с неблагоприятными погодными условиями на дорогах Москвы и Московской области просим вас учитывать дорожную обстановку на пути к аэропорту и выезжать заблаговременно", - добавили там.
Обстановка в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
В Шереметьево предупредили об увеличении времени обслуживания
Вчера, 10:43
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)Евгений ТишковецШереметьево (аэропорт)АэроэкспрессДепартамент транспорта г. Москвы
 
 
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