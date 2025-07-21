https://ria.ru/20250721/sheremetevo-2030371741.html

Шереметьево рекомендовал пассажирам пользоваться "Аэроэкспрессом"

Шереметьево рекомендовал пассажирам пользоваться "Аэроэкспрессом" - РИА Новости, 21.07.2025

Шереметьево рекомендовал пассажирам пользоваться "Аэроэкспрессом"

"Шереметьево" порекомендовал пассажирам пользоваться "Аэроэкспрессом" и приезжать в аэропорт заранее на фоне ливней в Москве, сообщила авиагавань. РИА Новости, 21.07.2025

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москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

шереметьево (аэропорт)

аэроэкспресс

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. "Шереметьево" порекомендовал пассажирам пользоваться "Аэроэкспрессом" и приезжать в аэропорт заранее на фоне ливней в Москве, сообщила авиагавань. Ранее утром в понедельник синоптик центра "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости , что почти 40% месячной нормы осадков может выпасть 21 июля в Москве. Дождь идет с ночи. Дептранс предупреждал, что из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта. "Уважаемые пассажиры и гости аэропорта Шереметьево, пользуйтесь услугами Аэроэкспресс... Вследствие текущей дорожной ситуации наиболее надёжным способом добраться до аэропорта Шереметьево является поезд Аэроэкспресс", - сообщили в "Шереметьево". "В связи с неблагоприятными погодными условиями на дорогах Москвы и Московской области просим вас учитывать дорожную обстановку на пути к аэропорту и выезжать заблаговременно", - добавили там.

https://ria.ru/20250721/sheremetevo-2030365031.html

москва

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москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, шереметьево (аэропорт), аэроэкспресс, департамент транспорта г. москвы