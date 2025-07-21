https://ria.ru/20250721/sheremetevo-2030365031.html
В Шереметьево предупредили об увеличении времени обслуживания
В Шереметьево предупредили об увеличении времени обслуживания - РИА Новости, 21.07.2025
В Шереметьево предупредили об увеличении времени обслуживания
Аэропорт "Шереметьево" предупредил, что время обслуживания может быть увеличено, пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию, сообщила... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T10:43:00+03:00
2025-07-21T10:43:00+03:00
2025-07-21T10:43:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030355435_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_26359b0c8fe3057f8bd4ae31359a7833.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" предупредил, что время обслуживания может быть увеличено, пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию, сообщила авиагавань. "Время обслуживания пассажиров может быть увеличено. Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилёт по факту ранее введенных мероприятий в целях обеспечения безопасности", - сообщили в "Шереметьево". Там добавили, что "ситуация в терминалах спокойная: с пассажирами работают представители аэропорта и авиакомпаний". Отмечается, что службы аэропорта и авиакомпаний усилены, находятся в оперативном взаимодействии и предпринимают все необходимые меры, чтобы по возможности оперативно нормализовать расписание с учетом ранее вводимых ранее ограничений по использованию воздушного пространства.
https://ria.ru/20250721/aeroflot-2030353967.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030355435_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cf9097302a4735ef92a391b90bd99dbf.jpg
Обстановка в аэропорту Шереметьево
Кассы "Аэрофлота" в "Шереметьево" временно не осуществляют возврат и переоформление билетов, предупредили в компании. На кадрах – обстановка в аэропорту.
2025-07-21T10:43
true
PT0M03S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шереметьево (аэропорт)
В Шереметьево предупредили об увеличении времени обслуживания
В Шереметьево предупредили об увеличении времени обслуживания пассажиров
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" предупредил, что время обслуживания может быть увеличено, пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию, сообщила авиагавань.
"Время обслуживания пассажиров может быть увеличено. Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилёт по факту ранее введенных мероприятий в целях обеспечения безопасности", - сообщили в "Шереметьево
".
Там добавили, что "ситуация в терминалах спокойная: с пассажирами работают представители аэропорта и авиакомпаний".
Отмечается, что службы аэропорта и авиакомпаний усилены, находятся в оперативном взаимодействии и предпринимают все необходимые меры, чтобы по возможности оперативно нормализовать расписание с учетом ранее вводимых ранее ограничений по использованию воздушного пространства.