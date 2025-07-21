https://ria.ru/20250721/sheremetevo-2030365031.html

В Шереметьево предупредили об увеличении времени обслуживания

В Шереметьево предупредили об увеличении времени обслуживания - РИА Новости, 21.07.2025

В Шереметьево предупредили об увеличении времени обслуживания

Аэропорт "Шереметьево" предупредил, что время обслуживания может быть увеличено, пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию, сообщила... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T10:43:00+03:00

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2025-07-21T10:43:00+03:00

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" предупредил, что время обслуживания может быть увеличено, пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию, сообщила авиагавань. "Время обслуживания пассажиров может быть увеличено. Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилёт по факту ранее введенных мероприятий в целях обеспечения безопасности", - сообщили в "Шереметьево". Там добавили, что "ситуация в терминалах спокойная: с пассажирами работают представители аэропорта и авиакомпаний". Отмечается, что службы аэропорта и авиакомпаний усилены, находятся в оперативном взаимодействии и предпринимают все необходимые меры, чтобы по возможности оперативно нормализовать расписание с учетом ранее вводимых ранее ограничений по использованию воздушного пространства.

https://ria.ru/20250721/aeroflot-2030353967.html

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Обстановка в аэропорту Шереметьево Кассы "Аэрофлота" в "Шереметьево" временно не осуществляют возврат и переоформление билетов, предупредили в компании. На кадрах – обстановка в аэропорту. 2025-07-21T10:43 true PT0M03S

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шереметьево (аэропорт)