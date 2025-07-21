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Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме - РИА Новости, 21.07.2025
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10:25 21.07.2025 (обновлено: 10:34 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/sheremetevo-2030362551.html
Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме
Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме - РИА Новости, 21.07.2025
Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме
Рейсы в аэропорт "Шереметьево" на прилет принимаются по факту прибытия, на вылет - по факту очередности и готовности воздушных судов, сообщила авиагавань. РИА Новости, 21.07.2025
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шереметьево (аэропорт)
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Рейсы в аэропорт "Шереметьево" на прилет принимаются по факту прибытия, на вылет - по факту очередности и готовности воздушных судов, сообщила авиагавань."В настоящее время аэропорт "Шереметьево" работает без ограничений, в штатном режиме. Рейсы на прилет принимаются по факту прибытия, рейсы на вылет - по факту очередности и готовности воздушных судов. Авиакомпании корректируют расписание полетов. Статус рейсов следует уточнять через колл-центры авиаперевозчиков. Пассажиры в аэропорту обслуживаются согласно Федеральным авиационным правилам РФ и установленным регламентам", - сообщили в "Шереметьево".Росавиация в 03.49 21 июля сообщала, что в "Шереметьево" сняты ограничения.
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шереметьево (аэропорт), россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Шереметьево (аэропорт), Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме

Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме без ограничений

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАэропорт Шереметьево
Аэропорт Шереметьево - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Аэропорт Шереметьево. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Рейсы в аэропорт "Шереметьево" на прилет принимаются по факту прибытия, на вылет - по факту очередности и готовности воздушных судов, сообщила авиагавань.
"В настоящее время аэропорт "Шереметьево" работает без ограничений, в штатном режиме. Рейсы на прилет принимаются по факту прибытия, рейсы на вылет - по факту очередности и готовности воздушных судов. Авиакомпании корректируют расписание полетов. Статус рейсов следует уточнять через колл-центры авиаперевозчиков. Пассажиры в аэропорту обслуживаются согласно Федеральным авиационным правилам РФ и установленным регламентам", - сообщили в "Шереметьево".
Росавиация в 03.49 21 июля сообщала, что в "Шереметьево" сняты ограничения.
Самолет - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения
Вчера, 08:54
 
Шереметьево (аэропорт)РоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Общество
 
 
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