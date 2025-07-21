https://ria.ru/20250721/sheremetevo-2030362551.html

Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме

Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме - РИА Новости, 21.07.2025

Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме

Рейсы в аэропорт "Шереметьево" на прилет принимаются по факту прибытия, на вылет - по факту очередности и готовности воздушных судов, сообщила авиагавань. РИА Новости, 21.07.2025

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шереметьево (аэропорт)

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общество

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Рейсы в аэропорт "Шереметьево" на прилет принимаются по факту прибытия, на вылет - по факту очередности и готовности воздушных судов, сообщила авиагавань."В настоящее время аэропорт "Шереметьево" работает без ограничений, в штатном режиме. Рейсы на прилет принимаются по факту прибытия, рейсы на вылет - по факту очередности и готовности воздушных судов. Авиакомпании корректируют расписание полетов. Статус рейсов следует уточнять через колл-центры авиаперевозчиков. Пассажиры в аэропорту обслуживаются согласно Федеральным авиационным правилам РФ и установленным регламентам", - сообщили в "Шереметьево".Росавиация в 03.49 21 июля сообщала, что в "Шереметьево" сняты ограничения.

https://ria.ru/20250721/ogranicheniya-2030345583.html

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шереметьево (аэропорт), россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество