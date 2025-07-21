https://ria.ru/20250721/shashlyk-2030378106.html

В Томской области 12 человек отравились шашлыком

В Томской области 12 человек отравились шашлыком - РИА Новости, 21.07.2025

В Томской области 12 человек отравились шашлыком

Двенадцать человек почувствовали себя плохо в городе Стрежевой Томской области после употребления шашлыка в одном из местных заведений, шестеро в больнице в... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T11:39:00+03:00

2025-07-21T11:39:00+03:00

2025-07-21T11:39:00+03:00

происшествия

стрежевой

томская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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НОВОСИБИРСК, 21 июл – РИА Новости. Двенадцать человек почувствовали себя плохо в городе Стрежевой Томской области после употребления шашлыка в одном из местных заведений, шестеро в больнице в состоянии средней тяжести, сообщает в понедельник региональное управление Роспотребнадзора. По данным ведомства, в управление из больницы поступила информация, что шесть человек были госпитализированы в минувшие выходные дни с признаками острой кишечной инфекции после употребления шашлыков в одном из местных заведений. "Всего на данный момент 12 человек находятся с подозрением на острую кишечную инфекцию, из них пять детей. Лабораторно подтвержден сальмонеллез у четырех стрежевчан, среди них один ребенок. В больнице находятся шесть человек в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении. В рамках начавшегося расследования специалисты взяли пробы готовых продуктов и сырья, смывы с поверхностей оборудования, проверили сотрудников заведения, взяли биоматериалы у заболевших людей. Сотрудники Роспотребнадзора при проверке заведения обнаружили многочисленные нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства, в частности плохое санитарно-гигиеническое состояние помещений. Эпидемиологическое расследование продолжается. В начала июля в городе произошел аналогичный случай. Сальмонеллез тогда выявили у 12 человек в Стрежевом после употребления готовой еды, приобретенной в одном из магазинов города. Сальмонеллез - это кишечная инфекция, вызванная бактериями сальмонеллы. Она обычно вызывает гастроэнтерит с такими симптомами, как рвота, лихорадка и головная боль, которые обычно слабо выражены, появляются через один-три дня после заражения и длятся от четырех до семи дней.

https://ria.ru/20250606/shashlyk-2021216681.html

https://ria.ru/20250508/shashlyk-2015833432.html

стрежевой

томская область

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происшествия, стрежевой, томская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)