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Группировка "Север" за сутки улучшила тактическое положение в зоне СВО
Группировка "Север" за сутки улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 21.07.2025
Группировка "Север" за сутки улучшила тактическое положение в зоне СВО
ВСУ за сутки потеряли до 190 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T12:19:00+03:00
2025-07-21T12:19:00+03:00
2025-07-21T12:25:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 190 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, десантно-штурмового и штурмового полков ВСУ в районах населенных пунктов Павловка, Варачино, Садки и Кондратовка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Меловое Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, боевую бронированную машину, девять автомобилей и четыре артиллерийских орудия", - отмечает МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, сумская область, волчанск
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Сумская область, Волчанск
Группировка "Север" за сутки улучшила тактическое положение в зоне СВО
МО РФ: ВСУ потеряли до 190 военных в зоне действий "Севера" за сутки