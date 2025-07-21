https://ria.ru/20250721/sever-2030385263.html

Группировка "Север" за сутки улучшила тактическое положение в зоне СВО

Группировка "Север" за сутки улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 21.07.2025

Группировка "Север" за сутки улучшила тактическое положение в зоне СВО

ВСУ за сутки потеряли до 190 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 21.07.2025

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 190 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, десантно-штурмового и штурмового полков ВСУ в районах населенных пунктов Павловка, Варачино, Садки и Кондратовка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Меловое Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, боевую бронированную машину, девять автомобилей и четыре артиллерийских орудия", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, безопасность, сумская область, волчанск