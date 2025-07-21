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В Белграде оценили важность строительства нефтепровода от Венгрии к Сербии - РИА Новости, 21.07.2025
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15:17 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/serbiya-2030426518.html
В Белграде оценили важность строительства нефтепровода от Венгрии к Сербии
В Белграде оценили важность строительства нефтепровода от Венгрии к Сербии - РИА Новости, 21.07.2025
В Белграде оценили важность строительства нефтепровода от Венгрии к Сербии
Строительство трубопровода от Венгрии к Сербии для поставок нефти из России имеет стратегическое значение для официального Белграда, заявила сербский министр... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T15:17:00+03:00
2025-07-21T15:17:00+03:00
в мире
сербия
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петер сийярто
павел сорокин
александр вучич
газпром
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БЕЛГРАД, 21 июл – РИА Новости. Строительство трубопровода от Венгрии к Сербии для поставок нефти из России имеет стратегическое значение для официального Белграда, заявила сербский министр горного дела и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович. Ранее в понедельник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто провел переговоры с сербскими и российскими коллегами. По итогам он сообщил в соцстеях, что нефтепровод между Венгрией и Сербией может быть построен и запущен быстрее, чем говорилось ранее, уже к 2027 году. "С венгерским министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Петером Сийярто и замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным говорила о следующих шагах по реализации одного из важнейших стратегических проектов для нашей страны – строительстве нефтепровода между Сербией и Венгрией", - написала сербский министр в Instagram*. "Впервые мы получаем альтернативный путь снабжения сырой нефтью, что означает большую энергетическую безопасность, меньшую зависимость и более сильную позицию Сербии в регионе и Европе", - добавила она. Джедович-Ханданович добавила, что проектно-техническая документация в Сербии находится на завершающем этапе, начало работ ожидается в начале следующего года. Президент Сербии Александр Вучич заявил в ноябре 2024 года, что строительство нефтепровода от расположенного под Белградом нефтеперерабатывающего завода НПЗ компании "Нефтяная индустрия Сербии" в Панчево (NIS, 56,14% принадлежит "Газпром нефти" и "Газпрому") в Венгрию позволит сэкономить на стоимости доставки сырья в Сербию. Сийярто заявил в июле, что альтернатив "Дружбе" для поставок нефти из РФ в Венгрию нет, разработку возможных новых маршрутов поставок из других стран саботирует сам Евросоюз. Размер венгерских инвестиций - около 320 миллионов евро, приблизительная мощность трубопровода - пять миллионов тонн нефти в год. Министр также отметил, что в Венгрии необходимо будет построить линию от нефтеперерабатывающего завода в Сазхаломбатте к сербской границе через Алдьо и Рёске, а также измерительную станцию. Сербский отрезок в 128 километров пройдет от Алдьо до Нови-Сада, его оценочная стоимость около 129,5 миллионов евро.нефтепровода от Венгрии к Сербии* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250718/sikorskiy-2030065130.html
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в мире, сербия, венгрия, россия, петер сийярто, павел сорокин, александр вучич, газпром, нефтяная индустрия сербии
В мире, Сербия, Венгрия, Россия, Петер Сийярто, Павел Сорокин, Александр Вучич, Газпром, Нефтяная индустрия Сербии
В Белграде оценили важность строительства нефтепровода от Венгрии к Сербии

В Белграде назвали нефтепровод из Венгрии имеющим стратегическое значение

© Fotolia / krutenyukПарламент Сербии в Белграде
Парламент Сербии в Белграде - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Fotolia / krutenyuk
Парламент Сербии в Белграде. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 21 июл – РИА Новости. Строительство трубопровода от Венгрии к Сербии для поставок нефти из России имеет стратегическое значение для официального Белграда, заявила сербский министр горного дела и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович.
Ранее в понедельник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто провел переговоры с сербскими и российскими коллегами. По итогам он сообщил в соцстеях, что нефтепровод между Венгрией и Сербией может быть построен и запущен быстрее, чем говорилось ранее, уже к 2027 году.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Сийярто заявил, что глава МИД Польши утратил здравый смысл
18 июля, 20:35
"С венгерским министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Петером Сийярто и замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным говорила о следующих шагах по реализации одного из важнейших стратегических проектов для нашей страны – строительстве нефтепровода между Сербией и Венгрией", - написала сербский министр в Instagram*.
"Впервые мы получаем альтернативный путь снабжения сырой нефтью, что означает большую энергетическую безопасность, меньшую зависимость и более сильную позицию Сербии в регионе и Европе", - добавила она.
Джедович-Ханданович добавила, что проектно-техническая документация в Сербии находится на завершающем этапе, начало работ ожидается в начале следующего года.
Президент Сербии Александр Вучич заявил в ноябре 2024 года, что строительство нефтепровода от расположенного под Белградом нефтеперерабатывающего завода НПЗ компании "Нефтяная индустрия Сербии" в Панчево (NIS, 56,14% принадлежит "Газпром нефти" и "Газпрому") в Венгрию позволит сэкономить на стоимости доставки сырья в Сербию.
Сийярто заявил в июле, что альтернатив "Дружбе" для поставок нефти из РФ в Венгрию нет, разработку возможных новых маршрутов поставок из других стран саботирует сам Евросоюз.
Размер венгерских инвестиций - около 320 миллионов евро, приблизительная мощность трубопровода - пять миллионов тонн нефти в год. Министр также отметил, что в Венгрии необходимо будет построить линию от нефтеперерабатывающего завода в Сазхаломбатте к сербской границе через Алдьо и Рёске, а также измерительную станцию. Сербский отрезок в 128 километров пройдет от Алдьо до Нови-Сада, его оценочная стоимость около 129,5 миллионов евро.
нефтепровода от Венгрии к Сербии
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
Россия не должна все покупать за нефть и газ, заявил Путин
20 июля, 13:56
 
В миреСербияВенгрияРоссияПетер СийяртоПавел СорокинАлександр ВучичГазпромНефтяная индустрия Сербии
 
 
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