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В Сербии мужчина убил бывшую жену из России и семилетнего сына, пишут СМИ
В Сербии мужчина убил бывшую жену из России и семилетнего сына, пишут СМИ - РИА Новости, 21.07.2025
В Сербии мужчина убил бывшую жену из России и семилетнего сына, пишут СМИ
Гражданин Сербии застрелил бывшую жену-россиянку и их семилетнего сына и покончил с собой, сообщает портал издания "Вечерне новости". РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T17:10:00+03:00
2025-07-21T17:10:00+03:00
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БЕЛГРАД, 21 июл - РИА Новости. Гражданин Сербии застрелил бывшую жену-россиянку и их семилетнего сына и покончил с собой, сообщает портал издания "Вечерне новости". Пресс-служба МВД ранее сообщила, что в ночь на понедельник в доме близ Байиной-Башты обнаружены тела 69-летнего мужчины, его 46-летней бывшей жены и их семилетнего сына. По версии следствия, местный житель с инициалами М.Р. застрелил бывшую жену и сына, затем покончил с собой. В диппредставительстве РФ заявили РИА Новости, что посольство обратило внимание на публикации в СМИ и ожидает официального уведомления от правоохранительных органов Сербии. Портал издания "Вечерне новости" со ссылкой на свои источники сообщает, что речь идёт о Михайле Р., гражданке России Аннe и их сыне, трагедия произошла в селе Обайгора. Как уточняет издание, Михайло работал в России, где познакомился с Анной. Она переехала в Байину-Башту, где пара зарегистрировала брак и родился ребенок. По данным журналистов, после этого мать с ребенком переехали в Нови-Сад, пара развелась. Предполагается, что во время приезда матери с сыном в Обайгору между бывшими супругами произошла ссора, во время которой Михайло застрелил Анну. Мужчина не стал дожидаться приезда полиции и покончил с собой. По данным журналистов, разрешения на владение пистолетом у него не было. Ведётся следствие, дело передано прокуратуре Ужицы.
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в мире, россия, сербия
В Сербии мужчина убил бывшую жену из России и семилетнего сына, пишут СМИ
В Сербии мужчина застрелил экс-жену из РФ и их 7-летнего сына и покончил с собой
БЕЛГРАД, 21 июл - РИА Новости.
Гражданин Сербии застрелил бывшую жену-россиянку и их семилетнего сына и покончил с собой, сообщает портал издания "Вечерне новости
".
Пресс-служба МВД ранее сообщила, что в ночь на понедельник в доме близ Байиной-Башты обнаружены тела 69-летнего мужчины, его 46-летней бывшей жены и их семилетнего сына. По версии следствия, местный житель с инициалами М.Р. застрелил бывшую жену и сына, затем покончил с собой.
В диппредставительстве РФ
заявили РИА Новости, что посольство обратило внимание на публикации в СМИ и ожидает официального уведомления от правоохранительных органов Сербии
.
Портал издания "Вечерне новости" со ссылкой на свои источники сообщает, что речь идёт о Михайле Р., гражданке России Аннe и их сыне, трагедия произошла в селе Обайгора.
Как уточняет издание, Михайло работал в России, где познакомился с Анной. Она переехала в Байину-Башту, где пара зарегистрировала брак и родился ребенок. По данным журналистов, после этого мать с ребенком переехали в Нови-Сад, пара развелась. Предполагается, что во время приезда матери с сыном в Обайгору между бывшими супругами произошла ссора, во время которой Михайло застрелил Анну. Мужчина не стал дожидаться приезда полиции и покончил с собой. По данным журналистов, разрешения на владение пистолетом у него не было.
Ведётся следствие, дело передано прокуратуре Ужицы.