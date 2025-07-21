https://ria.ru/20250721/serbija-2030450621.html

В Сербии мужчина убил бывшую жену из России и семилетнего сына, пишут СМИ

В Сербии мужчина убил бывшую жену из России и семилетнего сына, пишут СМИ - РИА Новости, 21.07.2025

В Сербии мужчина убил бывшую жену из России и семилетнего сына, пишут СМИ

Гражданин Сербии застрелил бывшую жену-россиянку и их семилетнего сына и покончил с собой, сообщает портал издания "Вечерне новости". РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T17:10:00+03:00

2025-07-21T17:10:00+03:00

2025-07-21T17:10:00+03:00

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БЕЛГРАД, 21 июл - РИА Новости. Гражданин Сербии застрелил бывшую жену-россиянку и их семилетнего сына и покончил с собой, сообщает портал издания "Вечерне новости". Пресс-служба МВД ранее сообщила, что в ночь на понедельник в доме близ Байиной-Башты обнаружены тела 69-летнего мужчины, его 46-летней бывшей жены и их семилетнего сына. По версии следствия, местный житель с инициалами М.Р. застрелил бывшую жену и сына, затем покончил с собой. В диппредставительстве РФ заявили РИА Новости, что посольство обратило внимание на публикации в СМИ и ожидает официального уведомления от правоохранительных органов Сербии. Портал издания "Вечерне новости" со ссылкой на свои источники сообщает, что речь идёт о Михайле Р., гражданке России Аннe и их сыне, трагедия произошла в селе Обайгора. Как уточняет издание, Михайло работал в России, где познакомился с Анной. Она переехала в Байину-Башту, где пара зарегистрировала брак и родился ребенок. По данным журналистов, после этого мать с ребенком переехали в Нови-Сад, пара развелась. Предполагается, что во время приезда матери с сыном в Обайгору между бывшими супругами произошла ссора, во время которой Михайло застрелил Анну. Мужчина не стал дожидаться приезда полиции и покончил с собой. По данным журналистов, разрешения на владение пистолетом у него не было. Ведётся следствие, дело передано прокуратуре Ужицы.

https://ria.ru/20250603/napadenie-2020646306.html

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