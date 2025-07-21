https://ria.ru/20250721/sbu-2030499434.html
СБУ заявила о задержании агента, который якобы шпионил в пользу России
СБУ заявила о задержании агента, который якобы шпионил в пользу России - РИА Новости, 21.07.2025
СБУ заявила о задержании агента, который якобы шпионил в пользу России
Служба безопасности Украины после обысков в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) заявила о задержании сотрудника центрального аппарата бюро,... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T20:59:00+03:00
2025-07-21T20:59:00+03:00
2025-07-21T20:59:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Служба безопасности Украины после обысков в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) заявила о задержании сотрудника центрального аппарата бюро, который якобы занимался шпионажем в пользу России. "В Киеве задержан сотрудник центрального аппарата НАБУ, который работает в самом элитном, закрытом подразделении "Д-2" и шпионил для российской спецслужбы… Деятельность агента координировал Дмитрий Иванцов - заместитель руководителя охраны (экс-президента Украины Виктора) Януковича, который в феврале 2014 года помогал беглому президенту перебраться в Россию, а сам остался в Крыму", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. В ведомстве утверждают, что сотрудник НАБУ якобы также собирал данные украинских силовиков и "других граждан", используя для этого закрытые базы данных правоохранительных органов Украины. "Служба безопасности задокументировала по меньшей мере 60 эпизодов передачи информации с ограниченным доступом бывшему заместителю руководителя охраны Януковича со стороны фигуранта", - отметили в СБУ. В спецслужбе уточнили, что уголовное дело против сотрудника НАБУ возбуждено по статье "госизмена" и "несанкционированные действия с информацией". Ему грозит до 15 лет лишения свободы. В свою очередь в НАБУ заявили, что обвиняемый СБУ сотрудник во время службы в МВД в 2012-2015 годах действительно передавал информацию одному из работников управления государственной охраны (УГО), который впоследствии уехал в Россию и с 2020 года работает в ФСБ РФ. В отношении действующего сотрудника НАБУ проводилась проверка. "Никаких доказательств или свидетельств того, что работник НАБУ был осведомлен о связях представителя УГО с российскими спецслужбами, не обнаружено. Это подтвердил и представитель СБУ во время личных встреч… В августе 2024 года СБУ устно сообщила, что во время расследования дела о государственной измене, в котором фигурирует упомянутый бывший работник УГО, никакой причастности работника НАБУ не установлено. Доказательств участия в антигосударственной деятельности - нет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАБУ. В ведомстве добавили, что СБУ до сих пор не предоставила официальный документ о результатах проверки, о чем бюро неоднократно просило. Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски идут в разных регионах Украины. Утверждается, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее обыски подтвердило и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позднее СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко * заявил, что обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины являются ответом режима Владимира Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции, НАБУ могут попытаться ликвидировать.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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в мире, россия, украина, киев, алексей гончаренко, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Россия, Украина, Киев, Алексей Гончаренко, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
СБУ заявила о задержании агента, который якобы шпионил в пользу России
СБУ заявила о задержании сотрудника НАБУ, который якобы шпионил в пользу России
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Служба безопасности Украины после обысков в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) заявила о задержании сотрудника центрального аппарата бюро, который якобы занимался шпионажем в пользу России.
"В Киеве задержан сотрудник центрального аппарата НАБУ, который работает в самом элитном, закрытом подразделении "Д-2" и шпионил для российской спецслужбы… Деятельность агента координировал Дмитрий Иванцов - заместитель руководителя охраны (экс-президента Украины Виктора) Януковича, который в феврале 2014 года помогал беглому президенту перебраться в Россию, а сам остался в Крыму", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
В ведомстве утверждают, что сотрудник НАБУ якобы также собирал данные украинских силовиков и "других граждан", используя для этого закрытые базы данных правоохранительных органов Украины. "Служба безопасности задокументировала по меньшей мере 60 эпизодов передачи информации с ограниченным доступом бывшему заместителю руководителя охраны Януковича со стороны фигуранта", - отметили в СБУ.
В спецслужбе уточнили, что уголовное дело против сотрудника НАБУ возбуждено по статье "госизмена" и "несанкционированные действия с информацией". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
В свою очередь в НАБУ заявили, что обвиняемый СБУ сотрудник во время службы в МВД в 2012-2015 годах действительно передавал информацию одному из работников управления государственной охраны (УГО), который впоследствии уехал в Россию и с 2020 года работает в ФСБ РФ. В отношении действующего сотрудника НАБУ проводилась проверка.
"Никаких доказательств или свидетельств того, что работник НАБУ был осведомлен о связях представителя УГО с российскими спецслужбами, не обнаружено. Это подтвердил и представитель СБУ во время личных встреч… В августе 2024 года СБУ устно сообщила, что во время расследования дела о государственной измене, в котором фигурирует упомянутый бывший работник УГО, никакой причастности работника НАБУ не установлено. Доказательств участия в антигосударственной деятельности - нет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАБУ.
В ведомстве добавили, что СБУ до сих пор не предоставила официальный документ о результатах проверки, о чем бюро неоднократно просило.
Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски идут в разных регионах Украины. Утверждается, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее обыски подтвердило и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позднее СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко * заявил, что обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины являются ответом режима Владимира Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции, НАБУ могут попытаться ликвидировать.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов