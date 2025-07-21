СБУ обвинила депутата Рады Христенко в госизмене
СБУ обвинила депутата Рады Христенко в госизмене и связях с детективами НАБУ
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. СБУ на фоне обысков в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) заявила, что предъявила обвинения в госизмене депутату Верховной рады Федору Христенко, а также подозревает его в тесных связях с детективами НАБУ.
Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски идут в разных регионах Украины. Утверждается, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее обыски подтвердило и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позднее СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова.
"Служба безопасности Украины и офис генерального прокурора разоблачили действующего народного депутата от ныне запрещенной партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Федора Христенко в государственной измене", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
В ведомстве утверждают, что депутат якобы отвечал за усиление "российского влияния" на Национальное антикоррупционное бюро Украины. В спецслужбе отметили, что Христенко после начала российской специальной военной операции выехал с Украины и из-за границы продолжает влиять на НАБУ.
"По данным следствия, сейчас Христенко находится в тесных отношениях с частью руководителей бюро. Среди них - один из начальников межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, которого СБУ задержала сегодня по подозрению в ведении бизнеса с РФ… Христенко знал этого детектива еще со времен совместного обучения в Донецком университете. Еще одна из его связей - это руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Скомаров, с которым Христенко находится в тесном контакте", - утверждают в СБУ.
По информации ведомства, детективы НАБУ помогли выехать из страны украинскому бизнесмену, бизнес-партнеру олигарха Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) Геннадию Боголюбову.