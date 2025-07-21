https://ria.ru/20250721/sberbank-2030411290.html

Сбербанк снизил ставки по вкладам

Сбербанк снизил ставки по вкладам - РИА Новости, 21.07.2025

Сбербанк снизил ставки по вкладам

Сбербанк снизил ставки по вкладам на 1,5-2,5 процентного пункта, максимальная 18% теперь только на вклад сроком четыре месяца, следует из анализа РИА Новости... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T14:30:00+03:00

2025-07-21T14:30:00+03:00

2025-07-21T14:30:00+03:00

экономика

сбербанк россии

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Сбербанк снизил ставки по вкладам на 1,5-2,5 процентного пункта, максимальная 18% теперь только на вклад сроком четыре месяца, следует из анализа РИА Новости данных в мобильном приложении банка. Перед этим банк снижал ставки в конце июня, тогда кредитная организация предлагала максимальную ставку в 18% по вкладам "Лучший %" и "СберВклад" на сроки четыре–пять месяцев. Сегодня максимальная ставка в 18% по вкладу "Лучший %" на четыре месяца. Также, согласно данным приложения банка, ставки по этому вкладу на срок от пяти месяцев до года снизились на 1,5 - 2,5 процентного пункта, таким образом, максимальная ставка по вкладам сроком от пяти до восьми месяцев уже - 15,5%, от девяти месяцев до года - 14%. Максимальная ставка по "СберВкладу" на сегодняшний день составляет 16,2% сроком на четыре месяца, максимальная ставка по вкладам сроком от пяти до восьми месяцев -13,7%, от девяти месяцев до года - 12,2%.

https://realty.ria.ru/20250702/sberbank-2026781809.html

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экономика, сбербанк россии