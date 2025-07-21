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Эксперт предположил, почему ЕС не введет санкции против военачальников ВСУ - РИА Новости, 21.07.2025
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11:46 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/sanktsii-2030379062.html
Эксперт предположил, почему ЕС не введет санкции против военачальников ВСУ
Эксперт предположил, почему ЕС не введет санкции против военачальников ВСУ - РИА Новости, 21.07.2025
Эксперт предположил, почему ЕС не введет санкции против военачальников ВСУ
Брюссель вряд ли введет санкции против украинских военачальников, как того требует Венгрия, чтобы не признавать факт принудительной мобилизации на Украине и не... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T11:46:00+03:00
2025-07-21T11:46:00+03:00
в мире
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петер сийярто
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вооруженные силы украины
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БУДАПЕШТ, 21 июл - РИА Новости. Брюссель вряд ли введет санкции против украинских военачальников, как того требует Венгрия, чтобы не признавать факт принудительной мобилизации на Украине и не мешать ей, заявил РИА Новости политический аналитик венгерского фонда Szazadveg Золтан Киселли. В среду Венгрия потребовала от Евросоюза ввести санкции против трех сотрудников минобороны Украины, ответственных за проведение принудительной мобилизации и причастных к убийству закарпатского венгра Йожефа Шебештьена. В четверг глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что пока этого не произошло, Будапешт запрещает трем военачальникам, включая начальника штаба сухопутных войск, въезд в Венгрию. "Брюссель, очевидно, примет официальный отчет украинских властей, согласованный с офисом президента в Киеве... и поэтому не примет санкций против украинских чиновников", - сказал Киселли. По его словам, Киев повторит свою позицию, что Шебештьен якобы сбежал с учений и от стресса попал в психиатрическую больницу, где умер от тромбоэмболии легочной артерии. "Они не могут ввести санкции еще и потому, что глобалистские группы интересов в Вашингтоне и Брюсселе, а также в Западной Европе, не желают ни в какой форме осуждать принудительную мобилизацию. Иначе возникнет вопрос, почему они до сих пор закрывали на неё глаза. Они не хотят, чтобы украинская принудительная мобилизация замедлилась из-за осуждающего заявления Запада, ведь они ещё не дошли до "последнего украинца", - отметил эксперт. Аналитик добавил, что смерть Шебештьена "усилит напряженность в отношениях" между Венгрией и Украиной, что демонстрирует вызов украинского посла в венгерский МИД. Газета Magyar Nemzet ранее со ссылкой на родственников погибшего сообщила, что 45-летний Йожеф Шебештьен скончался в больнице спустя три недели после того, как сотрудники военкомата на Украине схватили его на улице, затолкали в микроавтобус, отвезли на призывной пункт и избили металлическими прутьями. Сестра погибшего разместила кадры, на которых украинские военные издеваются над ее братом. МИД Венгрии вызвал посла Украины и потребовал объяснений. Выступая на радио Kossuth, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна, где сотрудники военкоматов избивают до смерти людей при принудительной мобилизации, не может стать членом Евросоюза. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители украинских властей годами не давали внятного ответа на обвинения в притеснении закарпатских венгров, а сейчас "очень многих" из них мобилизуют в украинские войска, порой "весьма грубыми способами". По его словам, принудительная мобилизация в украинскую армию, в том числе этнических венгров, нарушает права человека, а молчание правозащитных организаций о насильственной мобилизации на Украине и задержании уклонистов на границе позорно. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250719/mobilizatsiya-2030130050.html
https://ria.ru/20250719/ukraina-2030157270.html
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в мире, венгрия, украина, брюссель, петер сийярто, виктор орбан, вооруженные силы украины, евросоюз
В мире, Венгрия, Украина, Брюссель, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
Эксперт предположил, почему ЕС не введет санкции против военачальников ВСУ

Киселли: ЕС не введет санкции против военных ВСУ, чтобы не мешать мобилизации

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 21 июл - РИА Новости. Брюссель вряд ли введет санкции против украинских военачальников, как того требует Венгрия, чтобы не признавать факт принудительной мобилизации на Украине и не мешать ей, заявил РИА Новости политический аналитик венгерского фонда Szazadveg Золтан Киселли.
В среду Венгрия потребовала от Евросоюза ввести санкции против трех сотрудников минобороны Украины, ответственных за проведение принудительной мобилизации и причастных к убийству закарпатского венгра Йожефа Шебештьена. В четверг глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что пока этого не произошло, Будапешт запрещает трем военачальникам, включая начальника штаба сухопутных войск, въезд в Венгрию.
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19 июля, 11:57
"Брюссель, очевидно, примет официальный отчет украинских властей, согласованный с офисом президента в Киеве... и поэтому не примет санкций против украинских чиновников", - сказал Киселли.
По его словам, Киев повторит свою позицию, что Шебештьен якобы сбежал с учений и от стресса попал в психиатрическую больницу, где умер от тромбоэмболии легочной артерии.
"Они не могут ввести санкции еще и потому, что глобалистские группы интересов в Вашингтоне и Брюсселе, а также в Западной Европе, не желают ни в какой форме осуждать принудительную мобилизацию. Иначе возникнет вопрос, почему они до сих пор закрывали на неё глаза. Они не хотят, чтобы украинская принудительная мобилизация замедлилась из-за осуждающего заявления Запада, ведь они ещё не дошли до "последнего украинца", - отметил эксперт.
Аналитик добавил, что смерть Шебештьена "усилит напряженность в отношениях" между Венгрией и Украиной, что демонстрирует вызов украинского посла в венгерский МИД.
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19 июля, 15:48
Газета Magyar Nemzet ранее со ссылкой на родственников погибшего сообщила, что 45-летний Йожеф Шебештьен скончался в больнице спустя три недели после того, как сотрудники военкомата на Украине схватили его на улице, затолкали в микроавтобус, отвезли на призывной пункт и избили металлическими прутьями. Сестра погибшего разместила кадры, на которых украинские военные издеваются над ее братом. МИД Венгрии вызвал посла Украины и потребовал объяснений.
Выступая на радио Kossuth, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна, где сотрудники военкоматов избивают до смерти людей при принудительной мобилизации, не может стать членом Евросоюза.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители украинских властей годами не давали внятного ответа на обвинения в притеснении закарпатских венгров, а сейчас "очень многих" из них мобилизуют в украинские войска, порой "весьма грубыми способами". По его словам, принудительная мобилизация в украинскую армию, в том числе этнических венгров, нарушает права человека, а молчание правозащитных организаций о насильственной мобилизации на Украине и задержании уклонистов на границе позорно.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
"Не было денег на конверты": в Раде рассказали, что помешало мобилизации
20 июля, 15:35
 
В миреВенгрияУкраинаБрюссельПетер СийяртоВиктор ОрбанВооруженные силы УкраиныЕвросоюз
 
 
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