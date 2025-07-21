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В турецком центре USMER призвали бороться за отмену санкций против России
В турецком центре USMER призвали бороться за отмену санкций против России - РИА Новости, 21.07.2025
В турецком центре USMER призвали бороться за отмену санкций против России
Турции необходимо подключиться к борьбе за отмену изоляции и санкций в отношении России и развивать торговлю в национальных валютах, чтобы положить конец... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T08:31:00+03:00
2025-07-21T08:31:00+03:00
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АНКАРА, 21 июл – РИА Новости. Турции необходимо подключиться к борьбе за отмену изоляции и санкций в отношении России и развивать торговлю в национальных валютах, чтобы положить конец господству американского доллара, говорится в итоговой декларации турецкого Центра национальной стратегии (USMER) по итогам международной конференции "Восточное Средиземноморье-Черное море'25" (EMBC) с участием 17 стран в Стамбуле, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости. США пилят сук, на котором сами сидят, подрывая доверие к доллару, что является глупостью, заявил ранее президент РФ Владимир Путин. "Необходимо вести совместную борьбу за отмену изоляции, санкций, официального и фактического эмбарго в отношении Ирана, России, Сирии, Турции, Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), Абхазии, Китайской Народной Республики, Корейской Народно-Демократической Республики, Венесуэлы и Кубы, создать условия для свободного торгового и экономического сотрудничества между этими странами. Необходимо развивать торговлю в национальных валютах, чтобы положить конец господству доллара и обеспечить благосостояние народов мира. Мы разделяем усилия Китайской Народной Республики по развитию торговли и производства в рамках инициативы "Один пояс, один путь". Мы являемся партнерами этой инициативы в бассейнах Восточного Средиземноморья и Черного моря", - говорится в заявлении. В декларации также отмечено, что глобалистская система Запада "приобрела характер, разрушающий человека и природу". "Западная система вступила в период упадка, который пытается сделать женщин мужчинами, а мужчин женщинами, нормализует наркотики и самоубийства, угнетает женщин, ослабляет семью, разрушает общество и уничтожает все человеческое. Эта система рушится. Человечество столкнулось с проблемами, которые больше не могут быть решены с помощью корысти и эгоизма. В этих условиях на горизонте человечества замаячило создание совершенно новой цивилизации, которая предусматривает независимость государств, гуманизм, обмен, публицистику и просвещение", - отмечено в тексте декларации. Центр национальной стратегии (USMER) проводит исследования в политической, социальной, экономической, научной, технической и культурной сферах. Он разрабатывает программы и проекты, необходимые для развития Турции, собирает данные, готовит аналитические отчеты и предлагает практические решения.
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турция, россия, сша, владимир путин, в мире
Турция, Россия, США, Владимир Путин, В мире
В турецком центре USMER призвали бороться за отмену санкций против России
Центр USMER: Турции нужно подключиться к борьбе за отмену санкций против РФ
АНКАРА, 21 июл – РИА Новости. Турции необходимо подключиться к борьбе за отмену изоляции и санкций в отношении России и развивать торговлю в национальных валютах, чтобы положить конец господству американского доллара, говорится в итоговой декларации турецкого Центра национальной стратегии (USMER) по итогам международной конференции "Восточное Средиземноморье-Черное море'25" (EMBC) с участием 17 стран в Стамбуле, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
США
пилят сук, на котором сами сидят, подрывая доверие к доллару, что является глупостью, заявил ранее президент РФ Владимир Путин
.
"Необходимо вести совместную борьбу за отмену изоляции, санкций, официального и фактического эмбарго в отношении Ирана
, России, Сирии
, Турции
, Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), Абхазии
, Китайской Народной Республики, Корейской Народно-Демократической Республики, Венесуэлы
и Кубы
, создать условия для свободного торгового и экономического сотрудничества между этими странами. Необходимо развивать торговлю в национальных валютах, чтобы положить конец господству доллара и обеспечить благосостояние народов мира. Мы разделяем усилия Китайской Народной Республики по развитию торговли и производства в рамках инициативы "Один пояс, один путь". Мы являемся партнерами этой инициативы в бассейнах Восточного Средиземноморья и Черного моря", - говорится в заявлении.
В декларации также отмечено, что глобалистская система Запада "приобрела характер, разрушающий человека и природу".
"Западная система вступила в период упадка, который пытается сделать женщин мужчинами, а мужчин женщинами, нормализует наркотики и самоубийства, угнетает женщин, ослабляет семью, разрушает общество и уничтожает все человеческое. Эта система рушится. Человечество столкнулось с проблемами, которые больше не могут быть решены с помощью корысти и эгоизма. В этих условиях на горизонте человечества замаячило создание совершенно новой цивилизации, которая предусматривает независимость государств, гуманизм, обмен, публицистику и просвещение", - отмечено в тексте декларации.
Центр национальной стратегии (USMER) проводит исследования в политической, социальной, экономической, научной, технической и культурной сферах. Он разрабатывает программы и проекты, необходимые для развития Турции, собирает данные, готовит аналитические отчеты и предлагает практические решения.