https://ria.ru/20250721/sanktsii-2030340921.html
Запад осознает, что санкциями Россию не победить, заявил глава Bavaria-Bau
Запад осознает, что санкциями Россию не победить, заявил глава Bavaria-Bau - РИА Новости, 21.07.2025
Запад осознает, что санкциями Россию не победить, заявил глава Bavaria-Bau
Запад понимает, что никакими санкциями Россию не победить, а в отношениях с ней уже достигнуто дно и оттуда надо для своего же блага скорее выбираться, заявил... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T07:32:00+03:00
2025-07-21T07:32:00+03:00
2025-07-21T07:32:00+03:00
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российско-германская внешнеторговая палата
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Запад понимает, что никакими санкциями Россию не победить, а в отношениях с ней уже достигнуто дно и оттуда надо для своего же блага скорее выбираться, заявил РИА Новости член Российско-германской внешнеторговой палаты, глава строительной компании Bavaria-Bau Вальдемар Эбергардт. "На мой взгляд, Запад понимает, что никакими санкциями Россию не победить, что в отношениях с ней уже достигнуто дно и оттуда надо для своего же блага скорее выбираться", - отметил Эбергардт. Во всяком случае немецкий бизнес, по его словам, "все активнее это пытается объяснить политикам". "Со стороны германского бизнеса я ощущаю такие сигналы. Они слышны, и это не фигура речи. В кулуарах недавно завершившегося Петербургского международного экономического форума немецкая речь звучала очень часто. Такого, признаюсь, давно не было. Немецкий бизнес съехался на ПМЭФ, чтобы воочию почувствовать, понять, что же происходит в России", - подчеркнул Эбергардт.
https://ria.ru/20250720/germaniya-2030230199.html
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в мире, россия, российско-германская внешнеторговая палата
В мире, Россия, Российско-Германская Внешнеторговая палата
Запад осознает, что санкциями Россию не победить, заявил глава Bavaria-Bau
Глава Bavaria-Bau Эбергардт: Запад осознает, что Россию не победить санкциями