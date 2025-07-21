https://ria.ru/20250721/samolety-2030443527.html

На запасные аэродромы за сутки ушли 59 самолетов

На запасные аэродромы за сутки ушли 59 самолетов - РИА Новости, 21.07.2025

На запасные аэродромы за сутки ушли 59 самолетов

На запасные аэродромы с 08.00 мск 20 июля до 08.00 мск 21 июля "ушли" 59 самолётов, снижение к предыдущему дню составило 56%, сообщила Росавиация. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T16:39:00+03:00

2025-07-21T16:39:00+03:00

2025-07-21T16:39:00+03:00

жуковский

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

шереметьево (аэропорт)

домодедово (аэропорт)

происшествия

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. На запасные аэродромы с 08.00 мск 20 июля до 08.00 мск 21 июля "ушли" 59 самолётов, снижение к предыдущему дню составило 56%, сообщила Росавиация. "За прошедшие сутки, с 08.00 мск 20 июля до 08.00 мск 21 июля, на запасные аэродромы "ушли" 59 самолетов (снижение на 56% к 19-20 июля), в том числе: Шереметьево – 36; Внуково – 19; Домодедово – 3; Жуковский – 1", - сообщила Росавиация. В аэропортах московского региона и "Пулково" было суммарно отменено 118 рейсов, задержано на период более 2 часов 203 рейса, следует из данных Росавиации на 08.00 мск 21 июля. Там уточнили, что при необходимости ограничения на использование воздушного пространства продолжат вводиться. Это важно для обеспечения безопасности полетов. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Центральной России, в частности, на минувших выходных. В это время аэропорты московского авиаузла несколько раз приостанавливали свою работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы. В понедельник аэропорты входят в штатный режим работы, а перевозчики работают над стабилизацией расписания.

https://ria.ru/20250720/passazhiry-2030236826.html

жуковский

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жуковский, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), происшествия