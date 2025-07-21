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На запасные аэродромы за сутки ушли 59 самолетов
На запасные аэродромы за сутки ушли 59 самолетов - РИА Новости, 21.07.2025
На запасные аэродромы за сутки ушли 59 самолетов
На запасные аэродромы с 08.00 мск 20 июля до 08.00 мск 21 июля "ушли" 59 самолётов, снижение к предыдущему дню составило 56%, сообщила Росавиация. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T16:39:00+03:00
2025-07-21T16:39:00+03:00
2025-07-21T16:39:00+03:00
жуковский
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. На запасные аэродромы с 08.00 мск 20 июля до 08.00 мск 21 июля "ушли" 59 самолётов, снижение к предыдущему дню составило 56%, сообщила Росавиация. "За прошедшие сутки, с 08.00 мск 20 июля до 08.00 мск 21 июля, на запасные аэродромы "ушли" 59 самолетов (снижение на 56% к 19-20 июля), в том числе: Шереметьево – 36; Внуково – 19; Домодедово – 3; Жуковский – 1", - сообщила Росавиация. В аэропортах московского региона и "Пулково" было суммарно отменено 118 рейсов, задержано на период более 2 часов 203 рейса, следует из данных Росавиации на 08.00 мск 21 июля. Там уточнили, что при необходимости ограничения на использование воздушного пространства продолжат вводиться. Это важно для обеспечения безопасности полетов. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Центральной России, в частности, на минувших выходных. В это время аэропорты московского авиаузла несколько раз приостанавливали свою работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы. В понедельник аэропорты входят в штатный режим работы, а перевозчики работают над стабилизацией расписания.
https://ria.ru/20250720/passazhiry-2030236826.html
жуковский
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жуковский, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), происшествия
Жуковский, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Происшествия
На запасные аэродромы за сутки ушли 59 самолетов
Росавиация: на запасные аэродромы с 20 по 21 июля ушли 59 самолетов