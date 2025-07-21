https://ria.ru/20250721/samolet-2030505780.html

В Шереметьево прокомментировали фейки в соцсетях о толпах в аэропорту

В Шереметьево прокомментировали фейки в соцсетях о толпах в аэропорту - РИА Новости, 21.07.2025

В Шереметьево прокомментировали фейки в соцсетях о толпах в аэропорту

Аэропорт "Шереметьево" назвал "манипуляцией эмоциями" фейки в соцсетях о скоплениях пассажиров в терминалах, следует из сообщения в Telegram-канале авиагавани. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T21:59:00+03:00

2025-07-21T21:59:00+03:00

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шереметьево (аэропорт)

аэрофлот

происшествия

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" назвал "манипуляцией эмоциями" фейки в соцсетях о скоплениях пассажиров в терминалах, следует из сообщения в Telegram-канале авиагавани. "Ряд телеграм-каналов и блогеров распространяют видео-и фотоконтент провокационного содержания о массовых скоплениях пассажиров в общедоступных и "чистых" зонах аэропорта… Основная задача такого рода публикаций - манипуляция эмоциями аудитории и подписчиков", - сообщили в "Шереметьево". В аэропорту отметили, что некоторыми авторами под видом "Шереметьево" "целенаправленно публикуются фото других аэропортов и выбираются ракурсы для фото, монтируются видео таким образом, чтобы исключить возможность для аудитории оценить ситуацию объективно в локациях и зонах аэропорта, где и происходят съемки". Там добавили, что "целью данной деструктивной публичной активности является увеличение количества подписчиков, удержание интереса к собственной персоне за счет эксплуатации общественно значимой темы и злонамеренного искажения сути событий и в итоге последующая монетизация собственных медиа-ресурсов, получение личной выгоды". Отмечается, что на фоне вводимых ранее ограничений аэропорт "Шереметьево", авиакомпания "Аэрофлот" и другие авиационные перевозчики должны неукоснительно соблюдать установленный режим и не имеют возможности заранее знать и планировать его введение. "Шереметьево" призвал блогеров с массовой аудиторией и пассажиров проявлять гражданскую ответственность и объективность при освещении в социальных медиа текущей ситуации в аэропорту. "Мы также понимаем и разделяем эмоции пассажиров, стараемся обеспечить максимум возможного", - подчеркнули в авиагавани. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов массово вводились в аэропортах Центральной России на выходных 19-20 июля. В это время несколько раз аэропорты московского авиаузла приостанавливали свою работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы. В понедельник аэропорты входят в штатный режим работы, а перевозчики работают над стабилизацией расписания.

https://ria.ru/20250721/aeroport-2030487097.html

https://ria.ru/20250720/rosaviatsiya-2030239305.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шереметьево (аэропорт), аэрофлот, происшествия