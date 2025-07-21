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Минтранс рассказал о работе российских аэропортов в настоящий момент - РИА Новости, 21.07.2025
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15:44 21.07.2025 (обновлено: 15:48 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/samolet-2030431334.html
Минтранс рассказал о работе российских аэропортов в настоящий момент
Минтранс рассказал о работе российских аэропортов в настоящий момент - РИА Новости, 21.07.2025
Минтранс рассказал о работе российских аэропортов в настоящий момент
Все аэропорты, за исключением Калуги, работают в штатном режиме, сообщил Минтранс РФ. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T15:44:00+03:00
2025-07-21T15:48:00+03:00
калуга
россия
происшествия
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Все аэропорты, за исключением Калуги, работают в штатном режиме, сообщил Минтранс РФ."Сейчас, за исключением Калуги, все российские аэропорты принимают и отправляют рейсы", - сообщило министерство.Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Центральной России, в частности, на минувших выходных. В это время аэропорты московского авиаузла несколько раз приостанавливали свою работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы. В понедельник аэропорты входят в штатный режим работы, а перевозчики работают над стабилизацией расписания
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калуга
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калуга, россия, происшествия, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Калуга, Россия, Происшествия, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Минтранс рассказал о работе российских аэропортов в настоящий момент

Все аэропорты России, за исключением Калуги, принимают и отравляют рейсы

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкСамолёт Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии"
Самолёт Airbus A321 авиакомпании Уральские авиалинии - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Самолёт Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии". Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Все аэропорты, за исключением Калуги, работают в штатном режиме, сообщил Минтранс РФ.
"Сейчас, за исключением Калуги, все российские аэропорты принимают и отправляют рейсы", - сообщило министерство.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Центральной России, в частности, на минувших выходных. В это время аэропорты московского авиаузла несколько раз приостанавливали свою работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы. В понедельник аэропорты входят в штатный режим работы, а перевозчики работают над стабилизацией расписания
Самолет - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
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Вчера, 13:31
 
КалугаРоссияПроисшествияМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
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