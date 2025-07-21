https://ria.ru/20250721/samolet-2030431334.html

Минтранс рассказал о работе российских аэропортов в настоящий момент

Минтранс рассказал о работе российских аэропортов в настоящий момент - РИА Новости, 21.07.2025

Минтранс рассказал о работе российских аэропортов в настоящий момент

Все аэропорты, за исключением Калуги, работают в штатном режиме, сообщил Минтранс РФ. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T15:44:00+03:00

2025-07-21T15:44:00+03:00

2025-07-21T15:48:00+03:00

калуга

россия

происшествия

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Все аэропорты, за исключением Калуги, работают в штатном режиме, сообщил Минтранс РФ."Сейчас, за исключением Калуги, все российские аэропорты принимают и отправляют рейсы", - сообщило министерство.Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Центральной России, в частности, на минувших выходных. В это время аэропорты московского авиаузла несколько раз приостанавливали свою работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы. В понедельник аэропорты входят в штатный режим работы, а перевозчики работают над стабилизацией расписания

https://ria.ru/20250721/gp--2030400457.html

калуга

россия

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2025

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калуга, россия, происшествия, министерство транспорта рф (минтранс россии)