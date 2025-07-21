https://ria.ru/20250721/samara-2030408260.html

В Самаре отключили аккаунт самокатчика, проехавшего с девочкой на плечах

В Самаре отключили аккаунт самокатчика, проехавшего с девочкой на плечах - РИА Новости, 21.07.2025

В Самаре отключили аккаунт самокатчика, проехавшего с девочкой на плечах

Аккаунт самокатчика был заблокирован после того, как он прокатился с девочкой на плечах по проезжей части в Самаре, сообщили в ГУМВД России по Самарской... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T14:18:00+03:00

2025-07-21T14:18:00+03:00

2025-07-21T14:18:00+03:00

происшествия

самара

самарская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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САМАРА, 21 июл - РИА Новости. Аккаунт самокатчика был заблокирован после того, как он прокатился с девочкой на плечах по проезжей части в Самаре, сообщили в ГУМВД России по Самарской области. Ранее ряд местных Telegram-каналов разместил видео, как мужчина едет на самокате с девочкой на плечах по проезжей части в центре Самары. На руле у самокатчика также были большие пакеты. Мужчина двигался по правой полосе дороги, объезжая припаркованные автомобили. "Сотрудники Госавтоинспекции Самары оперативно установили личность водителя электросамоката, который грубо нарушил правила дорожного движения. Мужчина перевозил на своем транспортном средстве пассажира весьма необычным способом — посадив его себе на плечи... По результатам проверки представители кикшеринговой компании приняли строгие меры в отношении нарушителя. Его аккаунт заблокирован, а также наложены штрафные санкции", - говорится в сообщении ГУ МВД России по региону. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают проводить проверку по этому случаю.

https://ria.ru/20250718/moskva-2029937264.html

самара

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происшествия, самара, самарская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)