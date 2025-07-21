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РЖД планируют к утру вторника ввести в график задержанные поезда
РЖД планируют к утру вторника ввести в график задержанные поезда - РИА Новости, 21.07.2025
РЖД планируют к утру вторника ввести в график задержанные поезда
РЖД планируют к утру вторника ввести в график поезда, задержанные из-за происшествий на станциях Лихая и Каменоломни в Ростовской области, сообщила компания в... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T20:08:00+03:00
2025-07-21T20:08:00+03:00
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происшествия
ростовская область
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. РЖД планируют к утру вторника ввести в график поезда, задержанные из-за происшествий на станциях Лихая и Каменоломни в Ростовской области, сообщила компания в Telegram-канале. РЖД в субботу сообщали о задержке пассажирских поездов из-за падения обломков БПЛА на перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области. Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД, филиал РЖД) в понедельник утром сообщила о сбое в графике движения пассажирских поездов из-за падения обломков БПЛА на объект инфраструктуры на станции Каменоломни в Ростовской области и пожара после этого. ГСЭ на 8.00 мск понедельника сообщал о задержке 17 составов. В понедельник пассажирские поезда, задержанные из-за ЧП, начали вводить в график. "Сокращаем время в пути поездов, задержанных в результате происшествий на станциях Лихая и Каменоломни в Ростовской области... Планируем, что к утру 22 июля все поезда будут следовать в соответствии с графиком", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящий момент максимальное время задержки поездов, проходящих через барьерные места в направлении Юга, составляет до двух часов, поездов, следующих на Север, – до четырех часов.
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происшествия, ростовская область, юг, север, ржд
Происшествия, Ростовская область, Юг, Север, РЖД
РЖД планируют к утру вторника ввести в график задержанные поезда
РЖД планируют к утру вторника ввести в график задержанные из-за ЧП поезда