https://ria.ru/20250721/rzhd-2030494241.html

РЖД планируют к утру вторника ввести в график задержанные поезда

РЖД планируют к утру вторника ввести в график задержанные поезда - РИА Новости, 21.07.2025

РЖД планируют к утру вторника ввести в график задержанные поезда

РЖД планируют к утру вторника ввести в график поезда, задержанные из-за происшествий на станциях Лихая и Каменоломни в Ростовской области, сообщила компания в... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T20:08:00+03:00

2025-07-21T20:08:00+03:00

2025-07-21T20:08:00+03:00

происшествия

ростовская область

юг

север

ржд

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. РЖД планируют к утру вторника ввести в график поезда, задержанные из-за происшествий на станциях Лихая и Каменоломни в Ростовской области, сообщила компания в Telegram-канале. РЖД в субботу сообщали о задержке пассажирских поездов из-за падения обломков БПЛА на перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области. Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД, филиал РЖД) в понедельник утром сообщила о сбое в графике движения пассажирских поездов из-за падения обломков БПЛА на объект инфраструктуры на станции Каменоломни в Ростовской области и пожара после этого. ГСЭ на 8.00 мск понедельника сообщал о задержке 17 составов. В понедельник пассажирские поезда, задержанные из-за ЧП, начали вводить в график. "Сокращаем время в пути поездов, задержанных в результате происшествий на станциях Лихая и Каменоломни в Ростовской области... Планируем, что к утру 22 июля все поезда будут следовать в соответствии с графиком", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящий момент максимальное время задержки поездов, проходящих через барьерные места в направлении Юга, составляет до двух часов, поездов, следующих на Север, – до четырех часов.

https://ria.ru/20250721/poezda-2030417603.html

ростовская область

юг

север

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происшествия, ростовская область, юг, север, ржд