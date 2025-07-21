https://ria.ru/20250721/rotatsiya-2030389330.html

Российские военные сорвали ротацию ВСУ в ДНР, рассказал боец

Российские военные сорвали ротацию ВСУ в ДНР, рассказал боец - РИА Новости, 21.07.2025

Российские военные сорвали ротацию ВСУ в ДНР, рассказал боец

Бойцы ВС РФ сорвали ротацию ВСУ вблизи населенного пункта Малиновка в ДНР, рассказал РИА Новости боец группировки войск "Восток" ВС РФ с позывным "Пума" РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T12:37:00+03:00

2025-07-21T12:37:00+03:00

2025-07-21T12:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Бойцы ВС РФ сорвали ротацию ВСУ вблизи населенного пункта Малиновка в ДНР, рассказал РИА Новости боец группировки войск "Восток" ВС РФ с позывным "Пума" "Вблизи населенного пункта Малиновка была сорвана ротация ВСУ. В ходе наблюдения была обнаружена и уничтожена техника противника - пикап - с дальнейшей ликвидацией личного состава ВСУ", - сообщил боец. По его словам, в рамках проведения операции было использована гаубица 2А65 "Мста-Б". Также он предоставил видео с обнаружением и уничтожением техники и личного состава ВСУ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность