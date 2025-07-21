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В Ростехе рассказали об эффективности комплекса "Пенициллин"

В Ростехе рассказали об эффективности комплекса "Пенициллин" - РИА Новости, 21.07.2025

В Ростехе рассказали об эффективности комплекса "Пенициллин"

Комплекс звукотепловой разведки "Пенициллин" помогает российским бойцам за секунды выявлять огневые позиции противника при контрбатарейной борьбе и выдавать... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T07:05:00+03:00

2025-07-21T07:05:00+03:00

2025-07-21T09:22:00+03:00

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Комплекс звукотепловой разведки "Пенициллин" помогает российским бойцам за секунды выявлять огневые позиции противника при контрбатарейной борьбе и выдавать целеуказания для ответного огня, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Ростеха"."Пенициллин" — это комплекс нового поколения, который совмещает информацию трех типов — сейсмическую, тепловую и визуальную. Его датчики разнесены на позиции. Комплекс засекает звуковые и световые волны от выстрелов и разрывов. Его аппаратура автоматически сводит и обрабатывает информацию и за несколько секунд выдает координаты вражеских орудий — от минометов до тяжелых гаубиц", — сказали в госкорпорации. Комплекс обладает впечатляющей дальностью обнаружения, отметили в "Ростехе"."В результате у вражеской пушки еще не успевает остыть ствол после выстрела, а с нашей стороны уже приходит ответ", — добавил собеседник агентства.Комплекс "Пенициллин", разработанный холдингом "Росэл", способен эффективно вести разведку в любое время суток в диапазоне температур от -40 до +60 градусов. При этом время развертывания у него минимальное, учитывая сложность системы.Одним из важнейших преимуществ "Пенициллина" в госкорпорации назвали работу исключительно в пассивном режиме, без излучения. Комплекс засекает залпы любых артиллерийских систем, но сам при этом остается недоступным для радиопеленгования и постановки радиопомех. Кроме того, его невозможно подавить системами РЭБ, сообщили в "Ростехе".

https://ria.ru/20250718/rostehi-2029845237.html

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технологии, ростех, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф