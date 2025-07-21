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Минобороны предложило повысить оклады военнослужащим - РИА Новости, 21.07.2025
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23:42 21.07.2025 (обновлено: 23:43 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/rossiya-2030512062.html
Минобороны предложило повысить оклады военнослужащим
Минобороны предложило повысить оклады военнослужащим - РИА Новости, 21.07.2025
Минобороны предложило повысить оклады военнослужащим
Минобороны РФ предлагает в 2025 году поднять оклады военнослужащим не на 4,5%, а на 7,6%, соответствующий проект постановления правительства РФ, подготовленный... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T23:42:00+03:00
2025-07-21T23:43:00+03:00
россия
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Минобороны РФ предлагает в 2025 году поднять оклады военнослужащим не на 4,5%, а на 7,6%, соответствующий проект постановления правительства РФ, подготовленный оборонным ведомством, представлен на портале официального публикования правовых актов. "Проектом постановления предусматривается повысить с 1 октября 2025 года в 1,076 раз (вместо ранее установленного размера в 1,045 раз)", - говорится в пояснительной записке к проекту. Отмечается, что предложение касается окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, сотрудников Росгвардии, имеющих специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. Кроме того, предлагается повысить оклады сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы РФ, органов принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов Российской Федерации и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество
Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Общество
Минобороны предложило повысить оклады военнослужащим

Минобороны предложило повысить оклады военнослужащим в 2025 году на 7,6%

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРоссийский государственный флаг на фоне кремлевской башни
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Минобороны РФ предлагает в 2025 году поднять оклады военнослужащим не на 4,5%, а на 7,6%, соответствующий проект постановления правительства РФ, подготовленный оборонным ведомством, представлен на портале официального публикования правовых актов.
"Проектом постановления предусматривается повысить с 1 октября 2025 года в 1,076 раз (вместо ранее установленного размера в 1,045 раз)", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Отмечается, что предложение касается окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, сотрудников Росгвардии, имеющих специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.
Кроме того, предлагается повысить оклады сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы РФ, органов принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов Российской Федерации и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.
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