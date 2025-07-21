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Муфтий опроверг сообщения о сгоревшем здании мечети в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 21.07.2025
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Религия
 
23:21 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/rossiya-2030510689.html
Муфтий опроверг сообщения о сгоревшем здании мечети в Ростове-на-Дону
Муфтий опроверг сообщения о сгоревшем здании мечети в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 21.07.2025
Муфтий опроверг сообщения о сгоревшем здании мечети в Ростове-на-Дону
Руководитель Духовного управления мусульман Ростовской области (ДУМ РО), муфтий Наиль Кулахметов сообщил РИА Новости, что распространяемая рядом СМИ и... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T23:21:00+03:00
2025-07-21T23:21:00+03:00
религия
ростов-на-дону
происшествия
ислам
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Руководитель Духовного управления мусульман Ростовской области (ДУМ РО), муфтий Наиль Кулахметов сообщил РИА Новости, что распространяемая рядом СМИ и Telegram-каналов информация о якобы сгоревшем историческом здании Соборной мечети Ростова-на-Дону является фейковой. Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщали о произошедшем пожаре в неэксплуатируемом здании в Ростове-на-Дону, из-за огня произошло обрушение кровли. Ряд изданий отметили, что пожар произошел в историческом здании Соборной мечети города. "Сообщения СМИ о пожаре в историческом здании Соборной мечети являются фейковыми и не соответствуют действительности. Нами установлено, что здание Соборной мечети по ул. Красноармейская, 95 находится в целости и сохранности, оно не пострадало и продолжает оставаться символом исламского культурного наследия города. Пожар, действительно произошедший в этот день, охватил соседний дом, он не имеет никакого отношения к мечети и мусульманской общине", - рассказал РИА Новости муфтий Наиль Кулахметов. Религиозный деятель напомнил о важности соблюдения принципа ответственности и фактологической достоверности при освещении в медиа событий, затрагивающих религиозные учреждения и чувства верующих. "Пусть Всевышний убережёт нас от бед и дарует безопасность, мир и взаимное уважение в нашем обществе", - добавил религиозный деятель. Он также сообщил, что историческое здание Соборной мечети построено в 1905 году.
https://ria.ru/20250721/moskva-2030479696.html
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ростов-на-дону, происшествия, ислам
Религия, Ростов-на-Дону, Происшествия, Ислам
Муфтий опроверг сообщения о сгоревшем здании мечети в Ростове-на-Дону

Муфтий Кулахметов опроверг сообщения о пожаре в Соборной мечети Ростова-на-Дону

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВид на реку Дон в Ростове-на-Дону
Вид на реку Дон в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Вид на реку Дон в Ростове-на-Дону. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Руководитель Духовного управления мусульман Ростовской области (ДУМ РО), муфтий Наиль Кулахметов сообщил РИА Новости, что распространяемая рядом СМИ и Telegram-каналов информация о якобы сгоревшем историческом здании Соборной мечети Ростова-на-Дону является фейковой.
Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщали о произошедшем пожаре в неэксплуатируемом здании в Ростове-на-Дону, из-за огня произошло обрушение кровли. Ряд изданий отметили, что пожар произошел в историческом здании Соборной мечети города.
"Сообщения СМИ о пожаре в историческом здании Соборной мечети являются фейковыми и не соответствуют действительности. Нами установлено, что здание Соборной мечети по ул. Красноармейская, 95 находится в целости и сохранности, оно не пострадало и продолжает оставаться символом исламского культурного наследия города. Пожар, действительно произошедший в этот день, охватил соседний дом, он не имеет никакого отношения к мечети и мусульманской общине", - рассказал РИА Новости муфтий Наиль Кулахметов.
Религиозный деятель напомнил о важности соблюдения принципа ответственности и фактологической достоверности при освещении в медиа событий, затрагивающих религиозные учреждения и чувства верующих.
"Пусть Всевышний убережёт нас от бед и дарует безопасность, мир и взаимное уважение в нашем обществе", - добавил религиозный деятель.
Он также сообщил, что историческое здание Соборной мечети построено в 1905 году.
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