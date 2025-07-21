https://ria.ru/20250721/rossiya-2030510689.html

Муфтий опроверг сообщения о сгоревшем здании мечети в Ростове-на-Дону

Муфтий опроверг сообщения о сгоревшем здании мечети в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 21.07.2025

Муфтий опроверг сообщения о сгоревшем здании мечети в Ростове-на-Дону

Руководитель Духовного управления мусульман Ростовской области (ДУМ РО), муфтий Наиль Кулахметов сообщил РИА Новости, что распространяемая рядом СМИ и... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T23:21:00+03:00

2025-07-21T23:21:00+03:00

2025-07-21T23:21:00+03:00

религия

ростов-на-дону

происшествия

ислам

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891231521_0:0:3480:1958_1920x0_80_0_0_496838dd73836337ec816fc63b4f7ee6.jpg

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Руководитель Духовного управления мусульман Ростовской области (ДУМ РО), муфтий Наиль Кулахметов сообщил РИА Новости, что распространяемая рядом СМИ и Telegram-каналов информация о якобы сгоревшем историческом здании Соборной мечети Ростова-на-Дону является фейковой. Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщали о произошедшем пожаре в неэксплуатируемом здании в Ростове-на-Дону, из-за огня произошло обрушение кровли. Ряд изданий отметили, что пожар произошел в историческом здании Соборной мечети города. "Сообщения СМИ о пожаре в историческом здании Соборной мечети являются фейковыми и не соответствуют действительности. Нами установлено, что здание Соборной мечети по ул. Красноармейская, 95 находится в целости и сохранности, оно не пострадало и продолжает оставаться символом исламского культурного наследия города. Пожар, действительно произошедший в этот день, охватил соседний дом, он не имеет никакого отношения к мечети и мусульманской общине", - рассказал РИА Новости муфтий Наиль Кулахметов. Религиозный деятель напомнил о важности соблюдения принципа ответственности и фактологической достоверности при освещении в медиа событий, затрагивающих религиозные учреждения и чувства верующих. "Пусть Всевышний убережёт нас от бед и дарует безопасность, мир и взаимное уважение в нашем обществе", - добавил религиозный деятель. Он также сообщил, что историческое здание Соборной мечети построено в 1905 году.

https://ria.ru/20250721/moskva-2030479696.html

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростов-на-дону, происшествия, ислам