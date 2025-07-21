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Министр обороны Ирана участвовал в переговорах Путина и Лариджани

Министр обороны Ирана участвовал в переговорах Путина и Лариджани - РИА Новости, 21.07.2025

Министр обороны Ирана участвовал в переговорах Путина и Лариджани

Министр обороны Ирана Азиз Насирзаде принимал участие в переговорах Али Лариджани, советника иранского верховного лидера Али Хаменеи, с президентом РФ... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T19:10:00+03:00

2025-07-21T19:10:00+03:00

2025-07-21T19:11:00+03:00

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Министр обороны Ирана Азиз Насирзаде принимал участие в переговорах Али Лариджани, советника иранского верховного лидера Али Хаменеи, с президентом РФ Владимиром Путиным в воскресенье Москве 20 июля, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали. Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Ирана Лариджани, который довел оценки обострившейся ситуации на Ближнем Востоке и вокруг иранской ядерной программы. "Министр обороны нашей страны присутствовал на встрече советника верховного лидера Али Лариджани с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшейся в воскресенье в Кремле", - сказал посол агентству IRNA, соответствующее сообщение было опубликовано в Telegram-канале посольства.

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