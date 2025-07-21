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Министр обороны Ирана участвовал в переговорах Путина и Лариджани - РИА Новости, 21.07.2025
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19:10 21.07.2025 (обновлено: 19:11 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/rossiya-2030484410.html
Министр обороны Ирана участвовал в переговорах Путина и Лариджани
Министр обороны Ирана участвовал в переговорах Путина и Лариджани - РИА Новости, 21.07.2025
Министр обороны Ирана участвовал в переговорах Путина и Лариджани
Министр обороны Ирана Азиз Насирзаде принимал участие в переговорах Али Лариджани, советника иранского верховного лидера Али Хаменеи, с президентом РФ... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T19:10:00+03:00
2025-07-21T19:11:00+03:00
в мире
иран
россия
москва
али лариджани
владимир путин
али хаменеи
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Министр обороны Ирана Азиз Насирзаде принимал участие в переговорах Али Лариджани, советника иранского верховного лидера Али Хаменеи, с президентом РФ Владимиром Путиным в воскресенье Москве 20 июля, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали. Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Ирана Лариджани, который довел оценки обострившейся ситуации на Ближнем Востоке и вокруг иранской ядерной программы. "Министр обороны нашей страны присутствовал на встрече советника верховного лидера Али Лариджани с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшейся в воскресенье в Кремле", - сказал посол агентству IRNA, соответствующее сообщение было опубликовано в Telegram-канале посольства.
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в мире, иран, россия, москва, али лариджани, владимир путин, али хаменеи
В мире, Иран, Россия, Москва, Али Лариджани, Владимир Путин, Али Хаменеи
Министр обороны Ирана участвовал в переговорах Путина и Лариджани

Посол Джалали: министр обороны Ирана Насирзаде участвовал во встрече с Путиным

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Министр обороны Ирана Азиз Насирзаде принимал участие в переговорах Али Лариджани, советника иранского верховного лидера Али Хаменеи, с президентом РФ Владимиром Путиным в воскресенье Москве 20 июля, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.
Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Ирана Лариджани, который довел оценки обострившейся ситуации на Ближнем Востоке и вокруг иранской ядерной программы.
"Министр обороны нашей страны присутствовал на встрече советника верховного лидера Али Лариджани с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшейся в воскресенье в Кремле", - сказал посол агентству IRNA, соответствующее сообщение было опубликовано в Telegram-канале посольства.
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В миреИранРоссияМоскваАли ЛариджаниВладимир ПутинАли Хаменеи
 
 
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