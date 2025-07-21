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Источник рассказал о новом раунде переговоров России и Украины - РИА Новости, 21.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:53 21.07.2025 (обновлено: 22:11 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/rossiya-2030482115.html
Источник рассказал о новом раунде переговоров России и Украины
Источник рассказал о новом раунде переговоров России и Украины - РИА Новости, 21.07.2025
Источник рассказал о новом раунде переговоров России и Украины
Во время нового раунда переговоров России и Украины предполагается обмен мнениями по меморандумам о видении мирного урегулирования, которыми делегации... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T18:53:00+03:00
2025-07-21T22:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Во время нового раунда переговоров России и Украины предполагается обмен мнениями по меморандумам о видении мирного урегулирования, которыми делегации обменялись ранее, и обсуждение некоторых гуманитарных вопросов, сообщил РИА Новости источник в Москве. "Предполагается обмен мнениями по меморандумам о видении мирного урегулирования, которыми делегации обменялись ранее, и обсуждение ряда гуманитарных вопросов", — сказала собеседник агентства. Стороны провели две встречи в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Украине передали тела погибших военнослужащих ВСУ. Москва и Киев обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.При этом дата третьего раунда пока не определена, хотя что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.В субботу Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров предложил России провести очередной раунд переговоров на следующей неделе. Источник в российской переговорной группе подтвердил РИА Новости информацию о таком предложении. Сигналы из Киева позволяют надеяться, что дата переговоров появится скоро, указал, в свою очередь, источник РИА Новости в Москве.
https://ria.ru/20250721/turtsija-2030469059.html
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в мире, россия, украина, москва
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Москва
Источник рассказал о новом раунде переговоров России и Украины

Россия и Украина могут обсудить гуманитарные вопросы в ходе переговоров

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрямые переговоры делегаций России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Прямые переговоры делегаций России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Прямые переговоры делегаций России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Во время нового раунда переговоров России и Украины предполагается обмен мнениями по меморандумам о видении мирного урегулирования, которыми делегации обменялись ранее, и обсуждение некоторых гуманитарных вопросов, сообщил РИА Новости источник в Москве.
«
"Предполагается обмен мнениями по меморандумам о видении мирного урегулирования, которыми делегации обменялись ранее, и обсуждение ряда гуманитарных вопросов", — сказала собеседник агентства.
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Источник: Турция пока не получила сигналов по дате встречи России и Украины
Вчера, 18:14
Стороны провели две встречи в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Украине передали тела погибших военнослужащих ВСУ. Москва и Киев обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
При этом дата третьего раунда пока не определена, хотя что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.
В субботу Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров предложил России провести очередной раунд переговоров на следующей неделе. Источник в российской переговорной группе подтвердил РИА Новости информацию о таком предложении. Сигналы из Киева позволяют надеяться, что дата переговоров появится скоро, указал, в свою очередь, источник РИА Новости в Москве.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Умеров возглавит делегацию Украины на переговорах с Россией, заявили в Раде
Вчера, 13:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМосква
 
 
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