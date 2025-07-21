https://ria.ru/20250721/rossiya-2030482115.html

Источник рассказал о новом раунде переговоров России и Украины

Источник рассказал о новом раунде переговоров России и Украины - РИА Новости, 21.07.2025

Источник рассказал о новом раунде переговоров России и Украины

Во время нового раунда переговоров России и Украины предполагается обмен мнениями по меморандумам о видении мирного урегулирования, которыми делегации... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T18:53:00+03:00

2025-07-21T18:53:00+03:00

2025-07-21T22:11:00+03:00

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Во время нового раунда переговоров России и Украины предполагается обмен мнениями по меморандумам о видении мирного урегулирования, которыми делегации обменялись ранее, и обсуждение некоторых гуманитарных вопросов, сообщил РИА Новости источник в Москве. "Предполагается обмен мнениями по меморандумам о видении мирного урегулирования, которыми делегации обменялись ранее, и обсуждение ряда гуманитарных вопросов", — сказала собеседник агентства. Стороны провели две встречи в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Украине передали тела погибших военнослужащих ВСУ. Москва и Киев обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.При этом дата третьего раунда пока не определена, хотя что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.В субботу Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров предложил России провести очередной раунд переговоров на следующей неделе. Источник в российской переговорной группе подтвердил РИА Новости информацию о таком предложении. Сигналы из Киева позволяют надеяться, что дата переговоров появится скоро, указал, в свою очередь, источник РИА Новости в Москве.

https://ria.ru/20250721/turtsija-2030469059.html

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