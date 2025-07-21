https://ria.ru/20250721/rossiya-2030467846.html

В Узбекистане завершилось российско-узбекское тактическое учение

В Узбекистане завершилось российско-узбекское тактическое учение - РИА Новости, 21.07.2025

В Узбекистане завершилось российско-узбекское тактическое учение

Совместное российско-узбекское тактическое учение "Хамкорлик-2025" по противодействию незаконным вооруженным формированиям в приграничных районах завершилось в... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T18:07:00+03:00

2025-07-21T18:07:00+03:00

2025-07-21T18:07:00+03:00

безопасность

узбекистан

россия

центральный военный округ

ми-35

ми-24

т-72 "урал"

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150618/97/1506189708_0:59:1200:734_1920x0_80_0_0_a0d19319a380495a319cab5590d9545e.jpg

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Совместное российско-узбекское тактическое учение "Хамкорлик-2025" по противодействию незаконным вооруженным формированиям в приграничных районах завершилось в Узбекистане, сообщило Минобороны РФ в понедельник. "Совместное военное тактическое учение Вооруженных Сил Российской Федерации и Республики Узбекистан завершилось проведением розыгрыша совместных практических действий по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований (НВФ) на полигоне "Термез" в Узбекистане", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках основного этапа учения воинские контингенты двух стран отработали организацию применения Вооруженных Сил в ходе специальных действий по уничтожению НВФ. По легенде учения, отряды НВФ перешли государственную границу и вступили в бой с подразделениями пограничной охраны. К отражению атаки превосходящих сил противника приступили подразделения быстрого реагирования. Расчёты беспилотников выполнили разведку, обнаружили местоположение противника, его огневые средства и оперативно передали разведданные экипажам вертолетов Ми-35 и Ми-24, которые нанесли упреждающий удар неуправляемыми ракетами. Чтобы не допустить дальнейшее продвижение условного противника, расчеты гаубиц Д-30 нанесли огневое поражение и разбили его на группы, контроль над государственной границей был восстановлен. На втором этапе "противник" занял участок местности в приграничных районах для наращивания сил и средств. Противостоящие им военнослужащие РФ и Узбекистана заблокировали группы условного бандформирования, выявили опорные пункты, районы скопления техники и живой силы. Бронетехника и автомобили "НВФ" были уничтожены операторами ударных FPV-дронов. Таким образом были обеспечены благоприятные условия для дальнейшего наступления совместных сил. Штурмовые группы на багги, квадроциклах и кроссовых мотоциклах провели зачистку приграничных районов от условного противника под прикрытием огня из бронетранспортеров БТР-82А и бронеавтомобилей "Тайфун". "Кроме того, для уничтожения бронированной техники противника были применены противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) с выносных пусковых установок, размещенных на "багги", танки Т-72, гранатометные расчеты РПГ-7Д, а также ударные БПЛА с системой сброса боеприпасов", - рассказали в российском ведомстве. В заключительном эпизоде военнослужащие совместных сил отработали штурм населенного пункта, уничтожение живой силы и техники условного противника. Штурмовые подразделения заблокировали условных боевиков "НВФ" под прикрытием групп огневой поддержки на бронеавтомобилях "Тайфун" и провели "зачистку" населенного пункта. После практических действий на полигоне "Термез" прошла церемония закрытия учения. Манёвры проходили с 15 по 21 июля 2025 года. Основу российского контингента составили подразделения 201-й военной базы ЦВО.

https://ria.ru/20250122/belousov-1994926037.html

https://ria.ru/20250721/rossiya-2030466705.html

узбекистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, узбекистан, россия, центральный военный округ, ми-35, ми-24, т-72 "урал", в мире