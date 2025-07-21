https://ria.ru/20250721/rossiya-2030467846.html
В Узбекистане завершилось российско-узбекское тактическое учение
В Узбекистане завершилось российско-узбекское тактическое учение - РИА Новости, 21.07.2025
В Узбекистане завершилось российско-узбекское тактическое учение
Совместное российско-узбекское тактическое учение "Хамкорлик-2025" по противодействию незаконным вооруженным формированиям в приграничных районах завершилось в... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T18:07:00+03:00
2025-07-21T18:07:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Совместное российско-узбекское тактическое учение "Хамкорлик-2025" по противодействию незаконным вооруженным формированиям в приграничных районах завершилось в Узбекистане, сообщило Минобороны РФ в понедельник. "Совместное военное тактическое учение Вооруженных Сил Российской Федерации и Республики Узбекистан завершилось проведением розыгрыша совместных практических действий по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований (НВФ) на полигоне "Термез" в Узбекистане", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках основного этапа учения воинские контингенты двух стран отработали организацию применения Вооруженных Сил в ходе специальных действий по уничтожению НВФ. По легенде учения, отряды НВФ перешли государственную границу и вступили в бой с подразделениями пограничной охраны. К отражению атаки превосходящих сил противника приступили подразделения быстрого реагирования. Расчёты беспилотников выполнили разведку, обнаружили местоположение противника, его огневые средства и оперативно передали разведданные экипажам вертолетов Ми-35 и Ми-24, которые нанесли упреждающий удар неуправляемыми ракетами. Чтобы не допустить дальнейшее продвижение условного противника, расчеты гаубиц Д-30 нанесли огневое поражение и разбили его на группы, контроль над государственной границей был восстановлен. На втором этапе "противник" занял участок местности в приграничных районах для наращивания сил и средств. Противостоящие им военнослужащие РФ и Узбекистана заблокировали группы условного бандформирования, выявили опорные пункты, районы скопления техники и живой силы. Бронетехника и автомобили "НВФ" были уничтожены операторами ударных FPV-дронов. Таким образом были обеспечены благоприятные условия для дальнейшего наступления совместных сил. Штурмовые группы на багги, квадроциклах и кроссовых мотоциклах провели зачистку приграничных районов от условного противника под прикрытием огня из бронетранспортеров БТР-82А и бронеавтомобилей "Тайфун". "Кроме того, для уничтожения бронированной техники противника были применены противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) с выносных пусковых установок, размещенных на "багги", танки Т-72, гранатометные расчеты РПГ-7Д, а также ударные БПЛА с системой сброса боеприпасов", - рассказали в российском ведомстве. В заключительном эпизоде военнослужащие совместных сил отработали штурм населенного пункта, уничтожение живой силы и техники условного противника. Штурмовые подразделения заблокировали условных боевиков "НВФ" под прикрытием групп огневой поддержки на бронеавтомобилях "Тайфун" и провели "зачистку" населенного пункта. После практических действий на полигоне "Термез" прошла церемония закрытия учения. Манёвры проходили с 15 по 21 июля 2025 года. Основу российского контингента составили подразделения 201-й военной базы ЦВО.
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безопасность, узбекистан, россия, центральный военный округ, ми-35, ми-24, т-72 "урал", в мире
Безопасность, Узбекистан, Россия, Центральный военный округ, Ми-35, Ми-24, Т-72 "Урал", В мире
В Узбекистане завершилось российско-узбекское тактическое учение
В Узбекистане завершилось российско-узбекское военное учение "Хамкорлик-2025"
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Совместное российско-узбекское тактическое учение "Хамкорлик-2025" по противодействию незаконным вооруженным формированиям в приграничных районах завершилось в Узбекистане, сообщило Минобороны РФ в понедельник.
"Совместное военное тактическое учение Вооруженных Сил Российской Федерации и Республики Узбекистан завершилось проведением розыгрыша совместных практических действий по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований (НВФ) на полигоне "Термез" в Узбекистане", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках основного этапа учения воинские контингенты двух стран отработали организацию применения Вооруженных Сил в ходе специальных действий по уничтожению НВФ.
По легенде учения, отряды НВФ перешли государственную границу и вступили в бой с подразделениями пограничной охраны. К отражению атаки превосходящих сил противника приступили подразделения быстрого реагирования. Расчёты беспилотников выполнили разведку, обнаружили местоположение противника, его огневые средства и оперативно передали разведданные экипажам вертолетов Ми
-35 и Ми
-24, которые нанесли упреждающий удар неуправляемыми ракетами.
Чтобы не допустить дальнейшее продвижение условного противника, расчеты гаубиц Д-30 нанесли огневое поражение и разбили его на группы, контроль над государственной границей был восстановлен.
На втором этапе "противник" занял участок местности в приграничных районах для наращивания сил и средств. Противостоящие им военнослужащие РФ
и Узбекистана
заблокировали группы условного бандформирования, выявили опорные пункты, районы скопления техники и живой силы. Бронетехника и автомобили "НВФ" были уничтожены операторами ударных FPV-дронов.
Таким образом были обеспечены благоприятные условия для дальнейшего наступления совместных сил. Штурмовые группы на багги, квадроциклах и кроссовых мотоциклах провели зачистку приграничных районов от условного противника под прикрытием огня из бронетранспортеров БТР-82А и бронеавтомобилей "Тайфун".
"Кроме того, для уничтожения бронированной техники противника были применены противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) с выносных пусковых установок, размещенных на "багги", тан
ки Т-72, гранатометные расчеты РПГ-7Д, а также ударные БПЛА с системой сброса боеприпасов", - рассказали в российском ведомстве.
В заключительном эпизоде военнослужащие совместных сил отработали штурм населенного пункта, уничтожение живой силы и техники условного противника. Штурмовые подразделения заблокировали условных боевиков "НВФ" под прикрытием групп огневой поддержки на бронеавтомобилях "Тайфун" и провели "зачистку" населенного пункта.
После практических действий на полигоне "Термез" прошла церемония закрытия учения. Манёвры проходили с 15 по 21 июля 2025 года. Основу российского контингента составили подразделения 201-й военной базы ЦВО
.