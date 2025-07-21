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Министры обороны России и Ирана провели переговоры в Москве
Министры обороны России и Ирана провели переговоры в Москве - РИА Новости, 21.07.2025
Министры обороны России и Ирана провели переговоры в Москве
Министр обороны России Андрей Белоусов обсудил со своим иранским коллегой Азизом Насирзаде укрепление сотрудничества в военной сфере, сообщил посол Исламской... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T17:52:00+03:00
2025-07-21T17:52:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов обсудил со своим иранским коллегой Азизом Насирзаде укрепление сотрудничества в военной сфере, сообщил посол Исламской Республики Иран в Москве Казем Джалали."Темой этой встречи было укрепление двустороннего сотрудничества в военной сфере и сфере обороны", — сказал посол агентству IRNA, сообщение публикует Telegram-канал посольства.По словам дипломата, встреча двух министров состоялась в понедельник во время визита главы оборонного ведомства Ирана в Москву.Накануне президент Владимир Путин принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Ирана Али Лариджани. Представитель Тегерана по поручению своего руководства привел оценки обострившейся ситуации на Ближнем Востоке и вокруг иранской ядерной программы.Как заявил сегодня официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи, Лариджани во время визита в Москву провел встречу с Путиным, обсудив с ним ситуацию на Ближнем Востоке. Также стороны затронули глобальные процессы и широкий спектр актуальных тем, включая двусторонние отношения.
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иран, в мире, москва, россия, казем джалали, андрей белоусов
Иран, В мире, Москва, Россия, Казем Джалали, Андрей Белоусов