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Министры обороны России и Ирана провели переговоры в Москве - РИА Новости, 21.07.2025
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17:52 21.07.2025 (обновлено: 18:31 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/rossiya-2030466705.html
Министры обороны России и Ирана провели переговоры в Москве
Министры обороны России и Ирана провели переговоры в Москве - РИА Новости, 21.07.2025
Министры обороны России и Ирана провели переговоры в Москве
Министр обороны России Андрей Белоусов обсудил со своим иранским коллегой Азизом Насирзаде укрепление сотрудничества в военной сфере, сообщил посол Исламской... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T17:52:00+03:00
2025-07-21T18:31:00+03:00
иран
в мире
москва
россия
казем джалали
андрей белоусов
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов обсудил со своим иранским коллегой Азизом Насирзаде укрепление сотрудничества в военной сфере, сообщил посол Исламской Республики Иран в Москве Казем Джалали.&quot;Темой этой встречи было укрепление двустороннего сотрудничества в военной сфере и сфере обороны&quot;, — сказал посол агентству IRNA, сообщение публикует Telegram-канал посольства.По словам дипломата, встреча двух министров состоялась в понедельник во время визита главы оборонного ведомства Ирана в Москву.Накануне президент Владимир Путин принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Ирана Али Лариджани. Представитель Тегерана по поручению своего руководства привел оценки обострившейся ситуации на Ближнем Востоке и вокруг иранской ядерной программы.Как заявил сегодня официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи, Лариджани во время визита в Москву провел встречу с Путиным, обсудив с ним ситуацию на Ближнем Востоке. Также стороны затронули глобальные процессы и широкий спектр актуальных тем, включая двусторонние отношения.
https://ria.ru/20250720/ucheniya-2030246121.html
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иран, в мире, москва, россия, казем джалали, андрей белоусов
Иран, В мире, Москва, Россия, Казем Джалали, Андрей Белоусов

Министры обороны России и Ирана провели переговоры в Москве

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны России Андрей Белоусов
Министр обороны России Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Министр обороны России Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов обсудил со своим иранским коллегой Азизом Насирзаде укрепление сотрудничества в военной сфере, сообщил посол Исламской Республики Иран в Москве Казем Джалали.
«

"Темой этой встречи было укрепление двустороннего сотрудничества в военной сфере и сфере обороны", — сказал посол агентству IRNA, сообщение публикует Telegram-канал посольства.

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По словам дипломата, встреча двух министров состоялась в понедельник во время визита главы оборонного ведомства Ирана в Москву.
Накануне президент Владимир Путин принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Ирана Али Лариджани. Представитель Тегерана по поручению своего руководства привел оценки обострившейся ситуации на Ближнем Востоке и вокруг иранской ядерной программы.
Как заявил сегодня официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи, Лариджани во время визита в Москву провел встречу с Путиным, обсудив с ним ситуацию на Ближнем Востоке. Также стороны затронули глобальные процессы и широкий спектр актуальных тем, включая двусторонние отношения.
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