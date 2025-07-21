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В ИНЭУМ высказались о развитии производства микропроцессоров в России
В ИНЭУМ высказались о развитии производства микропроцессоров в России - РИА Новости, 21.07.2025
В ИНЭУМ высказались о развитии производства микропроцессоров в России
России для обеспечения внутреннего спроса на компьютеры, от гражданских до классов military и space, необходима полноценная фабрика для производства... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T17:51:00+03:00
2025-07-21T17:51:00+03:00
2025-07-21T17:51:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. России для обеспечения внутреннего спроса на компьютеры, от гражданских до классов military и space, необходима полноценная фабрика для производства высокопроизводительных микропроцессоров, сообщил гендиректор Института электронных управляющих машин (ИНЭУМ, входит в холдинг "Росэл" госкорпорации "Ростех") имени Исаака Брука Александр Ким. "Я убежден, что в стране должна быть организована полноценная фабрика для производства высокопроизводительных микропроцессоров, включая кристаллы и подложки, причем она должна обеспечивать значительную часть внутреннего спроса на вычислительную технику различных классов: от гражданских компьютеров до процессоров классов military и space", - сказал Ким в интервью газете "Красная звезда". По словам гендиректора, процессоры "Эльбрус" выпускались на фабрике "Микрон" в порядке эксперимента. Сегодня же требуется крупносерийное производство с современным поколением архитектуры "Эльбрус" и других отечественных архитектур на технологическом уровне производства кристаллов, которое будет не сильно отступать от зарубежного, отметил Ким. "Нужно учитывать, что мы работаем в области высокопроизводительных вычислений, где сегодня абсолютная монополия архитектуры х86, и мы не достигнем технологического суверенитета и коммерческого успеха без мощной нормативной господдержки", - добавил гендиректор ИНЭУМ. Кроме того, России необходим полный отечественный жизненный цикл вычислительной техники от микропроцессора и других ключевых микросхем до корпусов и блоков питания, от разработки архитектуры ядер процессоров до производства микросхем и химии для многослойных печатных плат, считает Ким.
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технологии, россия, ростех, красная звезда, экономика
Технологии, Россия, Ростех, Красная звезда, Экономика
В ИНЭУМ высказались о развитии производства микропроцессоров в России
Гендиректор ИНЭУМ Ким призвал развивать производство микропроцессоров в России
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. России для обеспечения внутреннего спроса на компьютеры, от гражданских до классов military и space, необходима полноценная фабрика для производства высокопроизводительных микропроцессоров, сообщил гендиректор Института электронных управляющих машин (ИНЭУМ, входит в холдинг "Росэл" госкорпорации "Ростех") имени Исаака Брука Александр Ким.
"Я убежден, что в стране должна быть организована полноценная фабрика для производства высокопроизводительных микропроцессоров, включая кристаллы и подложки, причем она должна обеспечивать значительную часть внутреннего спроса на вычислительную технику различных классов: от гражданских компьютеров до процессоров классов military и space", - сказал Ким в интервью газете "Красная звезда".
По словам гендиректора, процессоры "Эльбрус" выпускались на фабрике "Микрон" в порядке эксперимента. Сегодня же требуется крупносерийное производство с современным поколением архитектуры "Эльбрус" и других отечественных архитектур на технологическом уровне производства кристаллов, которое будет не сильно отступать от зарубежного, отметил Ким.
"Нужно учитывать, что мы работаем в области высокопроизводительных вычислений, где сегодня абсолютная монополия архитектуры х86, и мы не достигнем технологического суверенитета и коммерческого успеха без мощной нормативной господдержки", - добавил гендиректор ИНЭУМ.
Кроме того, России
необходим полный отечественный жизненный цикл вычислительной техники от микропроцессора и других ключевых микросхем до корпусов и блоков питания, от разработки архитектуры ядер процессоров до производства микросхем и химии для многослойных печатных плат, считает Ким.