https://ria.ru/20250721/rossiya-2030466219.html

В ИНЭУМ высказались о развитии производства микропроцессоров в России

В ИНЭУМ высказались о развитии производства микропроцессоров в России - РИА Новости, 21.07.2025

В ИНЭУМ высказались о развитии производства микропроцессоров в России

России для обеспечения внутреннего спроса на компьютеры, от гражданских до классов military и space, необходима полноценная фабрика для производства... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T17:51:00+03:00

2025-07-21T17:51:00+03:00

2025-07-21T17:51:00+03:00

технологии

россия

ростех

красная звезда

экономика

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. России для обеспечения внутреннего спроса на компьютеры, от гражданских до классов military и space, необходима полноценная фабрика для производства высокопроизводительных микропроцессоров, сообщил гендиректор Института электронных управляющих машин (ИНЭУМ, входит в холдинг "Росэл" госкорпорации "Ростех") имени Исаака Брука Александр Ким. "Я убежден, что в стране должна быть организована полноценная фабрика для производства высокопроизводительных микропроцессоров, включая кристаллы и подложки, причем она должна обеспечивать значительную часть внутреннего спроса на вычислительную технику различных классов: от гражданских компьютеров до процессоров классов military и space", - сказал Ким в интервью газете "Красная звезда". По словам гендиректора, процессоры "Эльбрус" выпускались на фабрике "Микрон" в порядке эксперимента. Сегодня же требуется крупносерийное производство с современным поколением архитектуры "Эльбрус" и других отечественных архитектур на технологическом уровне производства кристаллов, которое будет не сильно отступать от зарубежного, отметил Ким. "Нужно учитывать, что мы работаем в области высокопроизводительных вычислений, где сегодня абсолютная монополия архитектуры х86, и мы не достигнем технологического суверенитета и коммерческого успеха без мощной нормативной господдержки", - добавил гендиректор ИНЭУМ. Кроме того, России необходим полный отечественный жизненный цикл вычислительной техники от микропроцессора и других ключевых микросхем до корпусов и блоков питания, от разработки архитектуры ядер процессоров до производства микросхем и химии для многослойных печатных плат, считает Ким.

https://ria.ru/20240809/rossija-1965134711.html

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технологии, россия, ростех, красная звезда, экономика