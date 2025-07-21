Рейтинг@Mail.ru
Товарооборот между Россией и Абхазией вырос более чем на 30 процентов - РИА Новости, 21.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 21.07.2025 (обновлено: 16:02 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/rossiya-2030429782.html
Товарооборот между Россией и Абхазией вырос более чем на 30 процентов
Товарооборот между Россией и Абхазией вырос более чем на 30 процентов - РИА Новости, 21.07.2025
Товарооборот между Россией и Абхазией вырос более чем на 30 процентов
Товарооборот между Россией и Абхазией по итогам первых месяцев 2025 года вырос более чем на 30 процентов, сообщил вице-премьер России Александр Новак на встрече РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T15:34:00+03:00
2025-07-21T16:02:00+03:00
россия
абхазия
александр новак
бадра гунба
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988605213_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_9c051f592bb7829dc45db63445f83ada.jpg
СУХУМ, 21 июл — РИА Новости. Товарооборот между Россией и Абхазией по итогам первых месяцев 2025 года вырос более чем на 30 процентов, сообщил вице-премьер России Александр Новак на встрече с президентом республики Бадрой Гунбой. &quot;За последние четыре года успешно реализовывалась программа социально-экономического развития Абхазии. Объем торговли между нашими странами увеличился на 60 процентов. Уже по итогам первых месяцев 2025 года прирост товарооборота составил более 30 процентов&quot;, — сказал Новак.Вице-премьер обратил внимание, что растет не только экспорт из России, значительно увеличился и экспорт продукции из Абхазии. &quot;Это говорит о том, что экономика развивается и Россия оказывает поддержку социально-экономическому развитию республики. Абхазия для нас — надежный и дружественный партнер. У нас общие идеи и инициативы, одинаковый взгляд на ситуацию в мире, на то, что он должен быть многополярным. Мы благодарим отдельно Абхазию за поддержку России в рамках специальной военной операции и ценим участие абхазцев в ней&quot;, — отметил Новак.Он добавил, что Россия видит огромный потенциал в развитии сельского хозяйства, туризма в республике. По словам вице-премьера, в рамках межправкомиссии российской и абхазской сторонам надо обсудить вопросы гармонизации законодательства двух стран, что, в свою очередь, должно снижать административные барьеры для развития торговли, малого и среднего бизнеса, привлечения инвестиций.
https://ria.ru/20250206/rossija-1997812536.html
https://ria.ru/20250711/abhazija-2028677102.html
россия
абхазия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988605213_300:0:3031:2048_1920x0_80_0_0_b19c888753ac3e7b6cb3d24ac6a947f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, абхазия, александр новак, бадра гунба, в мире
Россия, Абхазия, Александр Новак, Бадра Гунба, В мире
Товарооборот между Россией и Абхазией вырос более чем на 30 процентов

Новак: товарооборот между Россией и Абхазией вырос более чем на 30%

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаги Абхазии в Сухуме
Флаги Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Флаги Абхазии в Сухуме. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СУХУМ, 21 июл — РИА Новости. Товарооборот между Россией и Абхазией по итогам первых месяцев 2025 года вырос более чем на 30 процентов, сообщил вице-премьер России Александр Новак на встрече с президентом республики Бадрой Гунбой.
«

"За последние четыре года успешно реализовывалась программа социально-экономического развития Абхазии. Объем торговли между нашими странами увеличился на 60 процентов. Уже по итогам первых месяцев 2025 года прирост товарооборота составил более 30 процентов", — сказал Новак.

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Новак прокомментировал инвестсоглашение с Абхазией
6 февраля, 18:23
Вице-премьер обратил внимание, что растет не только экспорт из России, значительно увеличился и экспорт продукции из Абхазии.
«

"Это говорит о том, что экономика развивается и Россия оказывает поддержку социально-экономическому развитию республики. Абхазия для нас — надежный и дружественный партнер. У нас общие идеи и инициативы, одинаковый взгляд на ситуацию в мире, на то, что он должен быть многополярным. Мы благодарим отдельно Абхазию за поддержку России в рамках специальной военной операции и ценим участие абхазцев в ней", — отметил Новак.

Он добавил, что Россия видит огромный потенциал в развитии сельского хозяйства, туризма в республике.
По словам вице-премьера, в рамках межправкомиссии российской и абхазской сторонам надо обсудить вопросы гармонизации законодательства двух стран, что, в свою очередь, должно снижать административные барьеры для развития торговли, малого и среднего бизнеса, привлечения инвестиций.
Вид на Сухум - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
В Абхазии запустят проект поддержки НКО
11 июля, 20:14
 
РоссияАбхазияАлександр НовакБадра ГунбаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала