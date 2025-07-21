https://ria.ru/20250721/rossiya-2030429782.html

Товарооборот между Россией и Абхазией вырос более чем на 30 процентов

Товарооборот между Россией и Абхазией вырос более чем на 30 процентов - РИА Новости, 21.07.2025

Товарооборот между Россией и Абхазией вырос более чем на 30 процентов

Товарооборот между Россией и Абхазией по итогам первых месяцев 2025 года вырос более чем на 30 процентов, сообщил вице-премьер России Александр Новак на встрече РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T15:34:00+03:00

2025-07-21T15:34:00+03:00

2025-07-21T16:02:00+03:00

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СУХУМ, 21 июл — РИА Новости. Товарооборот между Россией и Абхазией по итогам первых месяцев 2025 года вырос более чем на 30 процентов, сообщил вице-премьер России Александр Новак на встрече с президентом республики Бадрой Гунбой. "За последние четыре года успешно реализовывалась программа социально-экономического развития Абхазии. Объем торговли между нашими странами увеличился на 60 процентов. Уже по итогам первых месяцев 2025 года прирост товарооборота составил более 30 процентов", — сказал Новак.Вице-премьер обратил внимание, что растет не только экспорт из России, значительно увеличился и экспорт продукции из Абхазии. "Это говорит о том, что экономика развивается и Россия оказывает поддержку социально-экономическому развитию республики. Абхазия для нас — надежный и дружественный партнер. У нас общие идеи и инициативы, одинаковый взгляд на ситуацию в мире, на то, что он должен быть многополярным. Мы благодарим отдельно Абхазию за поддержку России в рамках специальной военной операции и ценим участие абхазцев в ней", — отметил Новак.Он добавил, что Россия видит огромный потенциал в развитии сельского хозяйства, туризма в республике. По словам вице-премьера, в рамках межправкомиссии российской и абхазской сторонам надо обсудить вопросы гармонизации законодательства двух стран, что, в свою очередь, должно снижать административные барьеры для развития торговли, малого и среднего бизнеса, привлечения инвестиций.

https://ria.ru/20250206/rossija-1997812536.html

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россия, абхазия, александр новак, бадра гунба, в мире