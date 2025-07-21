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Бречалов пожаловался Путину на незавершенный ремонт федеральной дороги - РИА Новости, 21.07.2025
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14:53 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/rossiya-2030420258.html
Бречалов пожаловался Путину на незавершенный ремонт федеральной дороги
Бречалов пожаловался Путину на незавершенный ремонт федеральной дороги - РИА Новости, 21.07.2025
Бречалов пожаловался Путину на незавершенный ремонт федеральной дороги
Глава Удмуртии Александр Бречалов пожаловался президенту РФ Владимиру Путину, что ремонт участков федеральной дороги Р-243 в республике, который должны были... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T14:53:00+03:00
2025-07-21T14:53:00+03:00
россия
ижевск
александр бречалов
владимир путин
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов пожаловался президенту РФ Владимиру Путину, что ремонт участков федеральной дороги Р-243 в республике, который должны были выполнить в 2024 году, не завершен. В понедельник президент России принял с докладом главу Удмуртии. По словам Бречалова, состояние дорог является "ключевым триггером" на протяжении всех восьми лет его работы в республике. "Наша федеральная дорога - Р-243, бывшая М-7, - у нас есть участки, которые начаты в 2022 году, в 2024 году должны были быть завершены, но не завершены", - сказал Бречалов. Он добавил, что серьезные сложности с дорогами в Ижевске. "Мы запускаем в этом году трехлетнюю, очень большую программу реконструкции - не ямочного ремонта, а реконструкции основных дорог, чтобы в 2027 году мы навели там порядок", - уточнил глава республики.
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россия, ижевск, александр бречалов, владимир путин, общество
Россия, Ижевск, Александр Бречалов, Владимир Путин, Общество
Бречалов пожаловался Путину на незавершенный ремонт федеральной дороги

Бречалов пожаловался Путину на незавершенный ремонт трассы Р-243

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Удмуртской Республики Александр Бречалов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Удмуртской Республики Александр Бречалов во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и глава Удмуртской Республики Александр Бречалов во время встречи
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов пожаловался президенту РФ Владимиру Путину, что ремонт участков федеральной дороги Р-243 в республике, который должны были выполнить в 2024 году, не завершен.
В понедельник президент России принял с докладом главу Удмуртии. По словам Бречалова, состояние дорог является "ключевым триггером" на протяжении всех восьми лет его работы в республике.
"Наша федеральная дорога - Р-243, бывшая М-7, - у нас есть участки, которые начаты в 2022 году, в 2024 году должны были быть завершены, но не завершены", - сказал Бречалов.
Он добавил, что серьезные сложности с дорогами в Ижевске.
"Мы запускаем в этом году трехлетнюю, очень большую программу реконструкции - не ямочного ремонта, а реконструкции основных дорог, чтобы в 2027 году мы навели там порядок", - уточнил глава республики.
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