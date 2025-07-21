https://ria.ru/20250721/rossiya-2030413039.html

В Бурятии отменили режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров

В Бурятии отменили режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров - РИА Новости, 21.07.2025

В Бурятии отменили режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров

Власти Бурятии отменили режим ЧС, введенный в регионе из-за лесных пожаров, сообщил глава региона Алексей Цыденов. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T14:38:00+03:00

2025-07-21T14:38:00+03:00

2025-07-21T14:38:00+03:00

происшествия

республика бурятия

алексей цыденов

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ВЛАДИВОСТОК, 21 июл - РИА Новости. Власти Бурятии отменили режим ЧС, введенный в регионе из-за лесных пожаров, сообщил глава региона Алексей Цыденов. "С 13 мая в Бурятии действовал режим ЧС из-за лесных пожаров. Сегодня его отменяем - ситуация стабилизирована", - написал Цыденов в своем Telegram-канале. По его словам, с начала действия ЧС в республике было потушено 557 лесных пожаров. Из них 238 произошли по вине человека - из-за неосторожного обращения с огнём. Цыденов уточнил, что особый противопожарный режим в регионе сохраняется.

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республика бурятия

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происшествия, республика бурятия, алексей цыденов