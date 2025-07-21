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В Бурятии отменили режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров
В Бурятии отменили режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров - РИА Новости, 21.07.2025
В Бурятии отменили режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров
Власти Бурятии отменили режим ЧС, введенный в регионе из-за лесных пожаров, сообщил глава региона Алексей Цыденов. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T14:38:00+03:00
2025-07-21T14:38:00+03:00
2025-07-21T14:38:00+03:00
происшествия
республика бурятия
алексей цыденов
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ВЛАДИВОСТОК, 21 июл - РИА Новости. Власти Бурятии отменили режим ЧС, введенный в регионе из-за лесных пожаров, сообщил глава региона Алексей Цыденов. "С 13 мая в Бурятии действовал режим ЧС из-за лесных пожаров. Сегодня его отменяем - ситуация стабилизирована", - написал Цыденов в своем Telegram-канале. По его словам, с начала действия ЧС в республике было потушено 557 лесных пожаров. Из них 238 произошли по вине человека - из-за неосторожного обращения с огнём. Цыденов уточнил, что особый противопожарный режим в регионе сохраняется.
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происшествия, республика бурятия, алексей цыденов
Происшествия, Республика Бурятия, Алексей Цыденов
В Бурятии отменили режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров
Цыденов: в Бурятии отменили режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров